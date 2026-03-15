Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Tottenham: el letal Dominik Szoboszlai vuelve a dar la talla, pero Andy Robertson y Joe Gómez ofrecen un pésimo rendimiento defensivo en un desalentador empate

A pesar de sus recientes dificultades, los Spurs se asentaron bien en el partido, y Souza, fichaje de enero, puso a prueba a Alisson Becker con un disparo lejano. Sin embargo, fueron los Reds quienes rompieron el empate cuando Szoboszlai marcó con un tiro libre con efecto desde 23 metros, aunque Guglielmo Vicario debería haberlo atajado mejor.

Cody Gakpo estuvo a punto de doblar la ventaja del Liverpool cuando su disparo desde el borde del área fue desviado al poste por Vicario, pero el Tottenham siguió siendo una amenaza, y Richarlison primero remató de cabeza fuera y luego obligó a Alisson a realizar una buena parada tras un córner.

Richarlison volvió a ver cómo su compañero de la selección brasileña le negaba el gol poco después del descanso tras una carrera hacia la portería, mientras que Rio Ngumoha disparó alto desde una buena posición en lo que fue un llamativo debut completo en la Premier League para el adolescente.

Mohamed Salah y Hugo Ekitike saltaron al campo cuando el Liverpool buscaba sentenciar el partido, pero en su lugar recibieron otro golpe inesperado cuando Richarlison superó a Alisson con un remate raso tras una buena jugada de Randal Kolo Muani.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...