Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liverpool GFX Getty
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Nottingham Forest: ¡Alexis Mac Allister al rescate! La actuación tardía del argentino saca de apuros a Mohamed Salah y al ineficaz ataque de los Reds en una victoria vital para los aspirantes a la Liga de Campeones

Alexis Mac Allister marcó el gol de la victoria en el minuto 96 y el Liverpool venció por 1-0 al Nottingham Forest en el City Ground el domingo. El internacional argentino pensó que había ganado el partido a dos minutos del final, pero el VAR lo anuló. Sin embargo, el centrocampista no se dio por vencido y los Reds infligieron una dura derrota al Forest, sin contar con el lesionado Florian Wirtz.

Forest abrió el marcador a los dos minutos, cuando Callum Hudson-Odoi se coló por detrás de Dominik Szoboszlai, pero Alisson Becker salió rápidamente de su portería y despejó el peligro. El equipo local dominó durante toda la primera parte, mientras el Liverpool luchaba por encontrar el camino hacia el área rival, pero no fue capaz de aprovechar más de una ocasión clara.

En la segunda parte, Curtis Jones, que había sustituido al lesionado Wirtz minutos antes del inicio, tuvo la mejor ocasión de los Reds en ese momento, cuando un pase atrás le encontró en el área pequeña, pero Stefan Ortega extendió la pierna para mantener su portería a cero.

Sorprendentemente, el Liverpool creyó que se había adelantado a solo dos minutos del final, pero una brillante parada de Ortega negó el gol a Hugo Ekitike y Mac Allister persiguió el despeje de Ola Aina y lo envió al fondo de la red. Sin embargo, la revisión del VAR reveló que el balón había golpeado su codo y el gol fue anulado.

Apenas unos minutos después, Mac Allister marcó el gol de la victoria, aprovechando un brillante pase de Virgil van Dijk para llevarse los tres puntos.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el City Ground...

  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Buena parada inicial ante Hudson-Odoi. Tuvo algunos problemas con la distribución al principio, pero se recuperó y mantuvo la portería a cero.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Le costó mucho hacer frente a la verticalidad de Hudson-Odoi. Tiene un motor magnífico, pero el exjugador del Chelsea puso de manifiesto sus carencias defensivas.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Resistió bien la implacable presión del Forest en la primera parte. El defensa más autoritario del Liverpool.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Recibió un fuerte golpe en la nuca por un potente disparo lejano. Se recuperó bien y desempeñó un papel clave en el gol de la victoria de Mac Allister.

    Milos Kerkez (6/10):

    Mantuvo a Hutchinson bastante tranquilo. Le costó avanzar y tener más impacto en el juego, pero hizo un buen partido. Fue sustituido al final.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOLAFP

    Centro del campo

    Curtis Jones (5/10):

    Sustituyó a Wirtz después de que el internacional alemán se lesionara durante el calentamiento. Falló la mejor ocasión de los Reds, pero jugó en varias posiciones y se vio muy presionado al entrar en el campo sin apenas preparación. Fue sustituido al final del partido.

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Se empleó a fondo en defensa, pero no recibió el balón lo suficientemente alto como para crear juego. Creyó haber marcado el gol de la victoria en los últimos minutos con una brillante jugada, pero el VAR lo anuló acertadamente; se repuso y ganó el partido de todos modos. ¡Menuda mentalidad!

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Manejó bien el balón cuando le llegó, pero se vio frenado por la presión del Forest.

  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mohamed Salah (4/10):

    Pasó gran parte de la primera mitad defendiendo. Se rindió tras recibir un empujón con el hombro en la segunda mitad y fue sustituido poco después. Lleva nueve partidos sin marcar, su racha más larga sin gol en Anfield, y parece una sombra del jugador que fue la temporada pasada.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Apenas recibió balones durante gran parte del partido. Solo realizó dos disparos antes de fallar una ocasión clarísima, ya que su remate de cabeza desde 12 metros fue bien atajado por Ortega.

    Cody Gakpo (3/10):

    No recibió balones en ninguna ocasión y, cuando lo hizo, no fue capaz de crear ninguna ocasión. Pasó desapercibido y fue sustituido por el eléctrico Ngumoha. Debería preocuparse por su puesto.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOLAFP

    Sustitutos y entrenador

    Federico Chiesa (6/10):

    Sustituyó a Salah en un cambio sorprendente.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Sustituyó a Gakpo. Un brillante centro creó la ocasión de Ekitike y el gol anulado de Mac Allister, y realizó un regate excepcional antes de marcar el gol de la victoria. Merece más minutos si este es el impacto que puede tener.

    Joe Gomez (N/A):

    Sustitución tardía por Jones.

    Andy Robertson (N/A):

    Sustituyó a Kerkez al final del partido.

    Arne Slot (4/10):

    No pareció haber ningún ajuste táctico cuando Wirtz cayó lesionado durante el calentamiento, y eso le costó muy caro al Liverpool. Sus sustituciones aportaron algo de energía, especialmente la de Ngumoha, pero el Liverpool careció de ritmo. Que ganaran el partido debe considerarse una gran suerte.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
West Ham crest
West Ham
WHU
0