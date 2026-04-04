El Liverpool puso en aprietos a los locales desde el principio con su presión alta, pero le costó crear peligro ante James Trafford, el portero del City. Mohamed Salah debería haberlo hecho mejor cuando recibió un pase en profundidad de Giorgi Mamardashvili, pero el egipcio, que disputaba su primer partido desde que anunciara su intención de abandonar Anfield este verano, tardó demasiado en rematar, lo que permitió a Abdukodir Khusanov entrar a por él en el momento del disparo.

Hugo Ekitike, por su parte, envió fuera un par de disparos, por lo que el primer gol no llegó hasta que Virgil van Dijk derribó a Nico O'Reilly dentro del área del Liverpool, y Haaland no falló desde el punto de penalti. El internacional noruego duplicó la ventaja del City en el tiempo de descuento de la primera parte al adelantarse a Ibrahima Konaté para rematar de cabeza un centro de Semenyo.

El propio Semenyo se estrenó como goleador poco después del descanso con un remate por encima del portero tras un pase a sus espaldas de la zaga del Liverpool, antes de que Haaland marcara con un disparo que rebotó en el larguero tras un pase de O'Reilly tras otra jugada irresistible del City.

El Liverpool tuvo la oportunidad de recortar distancias cuando Hugo Ekitike fue derribado por Matheus Nunes en el área, pero Trafford detuvo el lanzamiento de Salah, lo que resumió otro día miserable para los que pronto dejarán de ser campeones de la Premier League.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el Etihad...