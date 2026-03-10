Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Galatasaray: ¡Qué desastre! Mohamed Salah vuelve a tener un mal día, mientras que Ibrahima Konate vuelve a dar lo peor de sí mismo en un partido en el que los Reds pierden por su falta de acierto en la Liga de Campeones

Giorgio Mamardashvili (5/10):

Salió titular en sustitución del lesionado Alisson y, aunque poco pudo hacer ante el primer gol del Gala, tuvo suerte de salir airoso tras calcular mal un centro desde la izquierda de Lang. Poco después realizó una buena parada ante Sánchez, pero nunca pareció convincente, especialmente con el balón en los pies.

Joe Gomez (5/10):

No fue una gran sorpresa que lo eligieran por delante de Frimpong para un encuentro tan duro y físico, pero no impresionó especialmente en defensa, mientras que sus deficiencias técnicas quedaron inevitablemente al descubierto en ataque.

Ibrahima Konate (3/10):

El regreso de la versión calamitosa de Konate de la primera mitad de la temporada. Tuvo mucha suerte de salir airoso de dos intentos de despeje atroces, que deberían haber acabado en goles de Osimhen, mientras que sus pases fueron terribles durante todo el partido.

Virgil van Dijk (4/10):

Hizo una oportuna intercepción para frustrar una peligrosa jugada del Gala, pero se quedó atrapado en tierra de nadie en la ocasión de cabeza de Sánchez, y su tarjeta amarilla por una falta innecesaria sobre Sara resumió su actuación descuidada en general.

Milos Kerkez (4/10):

Recibió una tarjeta amarilla por una entrada torpe sobre Sara en la primera parte, por lo que Slot decidió sabiamente sustituirlo a mitad de la segunda parte, dado que corría el riesgo de recibir una tarjeta roja por su estilo de juego combativo.