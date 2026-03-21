Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Brighton: ¡Danny Welbeck marca un doblete! Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté se quedan dormidos en la lamentable derrota del equipo de Arne Slot

En tan solo siete minutos, Hugo Ekitike tuvo que ser sustituido por lesión, tras una entrada de James Milner. Y menos de diez minutos después, el Brighton se adelantó en el marcador gracias a Welbeck, que remató de cabeza en el segundo palo tras un magnífico centro del exjugador del Inter de Miami Diego Gómez.

Kerkez, sin embargo, respondió al aprovechar un pase en largo del portero Giorgi Mamardashvili y un error defensivo de Lewis Dunk, que intentó cabecear el balón hacia atrás para Bart Verbruggen, lo que permitió al húngaro marcar con un bonito remate.

En la segunda parte, el Brighton siguió ejerciendo una intensa presión y Welbeck anotó el segundo, cuando Jack Hinshelwood se coló a espaldas de Van Dijk y cedió el balón al delantero para que completara su doblete, a pesar de las protestas por fuera de juego.

El Liverpool buscó el empate en los últimos minutos, pero fue el Brighton el que siguió creando ocasiones, y Curtis Jones tuvo que despejar un disparo que se colaba en la portería sobre la línea para mantener la diferencia en un gol.

GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en el AMEX Stadium...