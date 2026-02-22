Calificaciones de los jugadores del LAFC contra el Inter Miami: Son Heung-Min marca la pauta y Denis Bouanga eclipsa a Lionel Messi en el primer partido de la temporada

Miami, el actual campeón, comenzó la temporada tras haber solucionado aparentemente las debilidades del año pasado, incorporando a jugadores de renombre como Germán Berterame y Dayne St. Clair en ambos extremos del campo. Sin embargo, el LAFC, prácticamente sin cambios en ataque, se apoyó en la química establecida entre Son Heung-Min y Bouanga para arrollar a los visitantes.

Miami controló la posesión en la primera parte, con un 58,7 % del balón, pero ese dominio jugó en gran medida a favor del equipo local. Los Ángeles se contentó con esperar y aprovechar los errores, castigando repetidamente a Miami en la transición. La estrategia dio sus frutos, ya que LA generó la mayor parte de las ocasiones en los primeros 45 minutos, terminando con 11 tiros, tres de ellos a puerta, frente a los tres intentos de Miami, de los cuales solo uno puso a prueba al portero.

Son marcó la pauta desde el principio, y estuvo a punto de abrir el marcador a los seis minutos tras un contraataque bien trabajado. Sin embargo, el astro coreano dio un toque de más, lo que permitió al portero del Inter Miami, St. Clair, recuperarse y desviar su disparo precipitado. Se redimiría 30 minutos más tarde.

Heung-Min presionó a Rodrigo De Paul en el momento perfecto, forzando una pérdida de balón en la parte alta del campo. Tras una rápida carrera hacia adelante, pasó un preciso pase en profundidad a David Martínez, que se internó en el área, y el jugador de 20 años remató con calma ante St. Clair. Martínez estuvo a punto de doblar la ventaja del LAFC justo antes del descanso, pero su remate en un uno contra uno se fue desviado por el poste izquierdo.

En la segunda mitad, el Inter Miami respondió con unos primeros 10 minutos muy agresivos, pero el centro del campo del LAFC estuvo a la altura de las circunstancias. El internacional estadounidense Timmy Tillman inició un contraataque que encontró a Bouanga en carrera para doblar la ventaja del LAFC. Tras la salida de Son al final de la segunda parte, Bouanga ayudó al equipo local a sumar otro gol más, pasando el balón a Nathan Ordaz para ampliar la ventaja a 3-0. Fue una actuación impresionante del equipo, que, al menos en los primeros compases, demostró que ha aceptado al nuevo entrenador Marc Dos Santos en su debut al frente del LAFC.

