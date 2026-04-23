El Real Salt Lake aprendió el miércoles que, a pesar de hacerlo casi todo bien, a veces no basta: las estrellas deciden.

Eso ocurrió en Utah el miércoles: el Inter Miami ganó 2-0. Pese al marcador, fue un triunfo sufrido. Durante largos ratos el equipo floridano sufrió la presión de Diego Luna y Zavier Gozo, pero sobrevivió y, al final, golpeó en el momento justo.

El primero llegó en el 82’, obra de Rodrigo De Paul, quien hasta entonces había sufrido. El argentino, con un disparo fulminante desde fuera del área, puso el 1-0.

Dos minutos después, Luis Suárez sentenció con una volea espectacular.

Para el RSL fue una oportunidad perdida; para Miami, una noche en la que la calidad decidió.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el America First Stadium...