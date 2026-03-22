Calificaciones de los jugadores del Inter Miami frente al NYCFC: Lionel Messi se erige en héroe en la emocionante victoria de los Herons en el Yankee Stadium

Desde el principio, todo parecía un partido bastante típico de Miami. Los Herons tenían la mayor parte de la posesión, pero se mostraban muy vulnerables al contraataque, sobre todo en ausencia de Rodrigo De Paul. Aun así, los Herons fueron los primeros en marcar. El gol llegó de una fuente inesperada. Gonzalo Luján fue el primero en reaccionar ante un balón suelto en el área y batió al portero de la selección estadounidense Matt Freese cuando solo habían transcurrido cuatro minutos de juego.

Sin embargo, el NYCFC no tardó en responder. Micael, el nuevo fichaje de Miami, cometió una falta tonta en el borde del área. Nico Fernández aprovechó la ocasión, lanzando un disparo que rebotó en el larguero y superó a un Dayne St. Clair desbordado en la portería de Miami. Hubo más ocasiones para los visitantes. Messi se topó con la gran parada de Freese antes de estrellar un característico disparo con efecto contra el poste poco después.

El equipo local puso el 2-1 al comienzo de la segunda parte gracias a un fluido contraataque. Maxi Moralez se desmarcó y asistió a Agustín Ojeda, quien remató a puerta. Sin embargo, el Miami logró el empate. Messi, por supuesto, fue el artífice, engañando a Freese con un disparo lejano. Micael les dio la ventaja por 3-2 diez minutos más tarde, saltando para rematar de cabeza un centro de Noah Allen. A partir de ahí, el partido se volvió un poco tenso. El NYCFC buscó el tercero, y St. Clair tuvo que realizar un par de buenas paradas en los últimos compases. Micael y Luján, por su parte, realizaron un despeje tras otro en la zaga.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Yankee Stadium...