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Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra el Nashville SC: Lionel Messi marca su mágico gol número 900, pero los Herons quedan eliminados de la Copa de Campeones de la CONCACAF por los goles marcados fuera de casa

A pesar del magnífico gol del astro argentino, los Herons quedaron eliminados de la competición continental por la regla de los goles fuera de casa.

Parecía que todo iba a merecer la pena. Tras decidir dar descanso a las grandes estrellas del equipo en el empate del pasado fin de semana en Charlotte, el Inter Miami iba viento en popa en Nashville. Lionel Messi marcó, anotando su gol número 900 como profesional. El partido estaba firmemente bajo su control. Entonces, en un breve instante, perdieron el control cuando el Nashville SC marcó. El gol a domicilio dejó atónito al Miami y lo eliminó de la CONCACAF Champions Cup. 

El empate de Cristian Espinoza en el minuto 74 neutralizó el primer gol de Messi en un empate a 1-1. Tras el empate sin goles de la semana pasada en Tennessee, el Nashville pasa de ronda. Este resultado escuece a los Herons durante un tiempo.

Gran parte de los dos primeros tercios del partido fueron para Miami, salvo por la lesión en la primera parte del nuevo fichaje Sergio Reguilón. Messi marcó su gol con un remate impecable, despistando a los defensas de Nashville en el área antes de enviar el balón al fondo de la red, como suele hacer. Parecía que eso sería suficiente, hasta que dejó de serlo. En el minuto 74, Espinoza aprovechó un momento de caos y envió el balón al fondo de la red segundos después de que Dayne St. Clair realizara una primera parada. St. Clair y la mitad de la defensa de Miami solo pudieron mirar cómo se amontonaban en su propia portería mientras Espinoza les superaba con su disparo.

No hubo magia de última hora para Messi ni respiro de última hora para el Miami. Quedan fuera de la competición, una que estaban tan desesperados por ganar en su búsqueda por convertirse en el mejor equipo de Norteamérica. Sin embargo, este año no sucederá, ya que los Herons no fueron lo suficientemente decisivos como para conseguir el resultado que necesitaban en su propio campo.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium...

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Nunca se vio en apuros fuera del área, y el gol se debió en gran parte al caos que se produjo tras una parada inicial. ¿Podría haberlo hecho mejor? Quizás, pero se encontraba en una situación complicada.

    Sergio Reguilón (7/10):

    Dio la asistencia en el gol de Messi, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 40 por una lesión. Una pena, teniendo en cuenta lo bien que lo había hecho en su primer partido y medio con el club.

    Micael (6/10):

    Se quedó mirando el balón en el gol. Por lo demás, no tuvo mucho trabajo, salvo en un momento en el que tanto él como Lujan perdieron de vista a Mukhtar.

    Gonzalo Luján (5/10):

    Perdió a su hombre en la jugada que condujo al gol. Además, recibió una tarjeta amarilla temprana, lo que sin duda le afectó.

    Facundo Mura (7/10):

    Fue un apoyo sólido por la banda para el Miami y logró lanzar un disparo lejano a puerta.

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  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Yannick Bright (5/10):

    Tenía que haberlo hecho mejor en el empate de Nashville. Por lo demás, cubrió mucho terreno, pero ese fue el momento decisivo.

    Rodrigo de Paul (7/10):

    Es muy fácil ver lo mucho que eleva el nivel del equipo cuando está en el campo. Lo hizo el miércoles, incluso cuando Nashville se le echó encima con una serie de faltas.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Ataque

    Telasco Segovia (5/10):

    No fue especialmente eficaz. Tenía sentido que fuera sustituido por Silvetti a principios de la segunda parte.

    Tadeo Allende (5/10):

    Totalmente discreto. Nunca llegó a encontrar el balón y, en las pocas ocasiones en que lo hizo, no supo hacer gran cosa con él.

    Lionel Messi (7/10):

    Gol increíble, pero por lo demás no hizo gran cosa. Solo tuvo otro disparo segundos antes del pitido final, pero fue bloqueado.

    German Berterame (5/10):

    Ineficaz una vez más. ¿Es hora de empezar a preocuparse un poco por su falta de goles hasta ahora?

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noah Allen (6/10):

    No fue fácil entrar en frío como sustituto por lesión en la primera parte. Sin embargo, lo hizo muy bien.

    Matteo Silvetto (5/10):

    Sustituyó a Segovia, pero no fue más efectivo.

    David Ayala (6/10):

    Hizo bien en tener presencia en todo el campo, pero nunca iba a ser el jugador que marcara el gol que Miami necesitaba.

    Luis Suárez (5/10)

    Tocó el balón solo cinco veces en casi 20 minutos. Ni siquiera un delantero tan letal como él puede hacer mucho con eso.

    Javier Mascherano (5/10):

    Siendo realistas, es un partido que se puede achacar a una mala racha, una que escapaba al control de Mascherano. Dicho esto, su equipo tampoco logró sentenciar a Nashville a pesar de haber dado descanso a jugadores clave durante el fin de semana. Tendrá que dar algunas explicaciones al respecto.

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