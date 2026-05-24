El Chelsea empezó desorganizado ante un motivado Sunderland, que buscaba sellar su regreso a Europa con una victoria. Cole Palmer, recién excluido de la selección inglesa, falló un mano a mano a los cuatro minutos.

A partir de ahí, el partido fue suyo: Robert Sánchez realizó una gran parada a Enzo Le Fee y Levi Colwill evitó el gol de Brian Brobbey in extremis. Como era de esperar, los Black Cats se adelantaron en el 25’, cuando Trai Hume coló una volea al primer palo tras un rechace.

El Chelsea no reaccionó hasta justo antes del descanso, cuando Joao Pedro cabeceó muy desviado tras un centro perfecto de Malo Gusto.

En la segunda parte el guion se repitió y el Sunderland amplió la ventaja: tras un uno contra uno que Sánchez detuvo a Brobbey, el holandés se redimió al desviar un disparo que terminó en propia puerta de Gusto.

Palmer recortó distancias con un disparo lejano que superó a Roefs, pero las esperanzas del Chelsea se esfumaron cuando Fofana fue expulsado por derribar a Isidor.

La derrota cierra una campaña decepcionante para los Blues, décimos y fuera de Europa, mientras el Sunderland sorprende clasificándose para la Europa League.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Stadium of Light...