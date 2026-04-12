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Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Manchester City: Cole Palmer vuelve a fallar, y los errores de Moisés Caicedo y Andrey Santos empeoran la jornada desastrosa de los Blues

Player ratings
Chelsea
FEATURES
Chelsea vs Manchester City
Premier League
C. Palmer
M. Caicedo
A. Santos

El Chelsea se encuentra ahora a cuatro puntos del quinto y último puesto de la Premier League que da acceso a la Liga de Campeones, tras caer 3-0 en casa ante el Manchester City el domingo. La victoria del Liverpool contra el Fulham el sábado obligaba a los Blues a ganar para mantenerse a la altura de sus rivales de los cinco primeros puestos, pero el equipo de Liam Rosenior se desmoronó en la segunda parte en Stamford Bridge y ahora solo cuenta con tres puntos de ventaja sobre la mitad inferior de la tabla.

El Chelsea marcó a los 16 minutos: Joao Pedro superó a varios defensas del City y cedió a Marc Cucurella, que remató, pero el gol fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.

A los cinco minutos de la reanudación, un centro perfecto de Rayan Cherki encontró a Nico O'Reilly, que se había desmarcado de Andrey Santos y cabeceó a la red.

Poco después, Cherki regateó hasta el área tras un córner y asistió a Marc Guehi, quien definió con precisión para hacer el segundo.

Poco después llegó el tercero: Caicedo perdió el balón ante Doku en la frontal y el belga batió a Sánchez por bajo.

Tras ocho minutos de añadido, el City sentenció y los aficionados locales que aún quedaban abuchearon al equipo al final del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Hizo paradas sencillas en la primera parte, antes del colapso. Irritó a la afición con tres saques largos directos a Gianluigi Donnarumma.

    Malo Gusto (5/10):

    Los centrales del Chelsea no fueron responsables directos de los tres goles; Gusto contuvo a Doku hasta que Caicedo le dejó espacio para el tercero. Fue reemplazado por Acheampong al final.

    Wesley Fofana (6/10):

    A menudo parece más un estorbo que otra cosa, pero esta vez realizó varios despejes de cabeza que mantuvieron a Erling Haaland fuera del partido.

    Jorrel Hato (6/10):

    También apareció a tiempo varias veces para evitar los remates del noruego.

    Marc Cucurella (6/10):

    No se amedrentó ante Antoine Semenyo y le anularon un gol por fuera de juego muy ajustado. De haber subido, quizá el Chelsea no se habría derrumbado de forma tan espectacular.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Centro del campo

    Moisés Caicedo (3/10):

    Partido clave en el que el pivote del Chelsea falló, cometió un error inexplicable que aprovechó Doku para marcar el tercero del City y fue sustituido por Essugo en los últimos minutos.

    Andrey Santos (3/10):

    Juntos, Santos y Caicedo sobraron en la posesión. O'Reilly marcó el primero tras perder el centro de vista. Lo reemplazó Lavia.

    Cole Palmer (5/10):

    Se replegó mucho para ayudar en el centro del campo. Apenas creó peligro en el último tercio. Abucheado por los aficionados que antes lo animaban en la grada visitante.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevao Willian (4/10):

    Nunca se encontró cómodo en el partido, pese a su habitual potencial con el Chelsea. Su acción más destacada fue una temprana tarjeta amarilla por alejar el balón con el pie. Fue reemplazado por Garnacho.

    Joao Pedro (5/10):

    Mostró audacia y ambición, pero sus esfuerzos no bastaron. Salió abatido para dejar su lugar a Delap.

    Pedro Neto (5/10):

    Lively en la primera parte antes de desaparecer tras el descanso.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Suplentes y entrenador

    Romeo Lavia (5/10):

    Sustituyó a Santos, pero con poco impacto ante su exequipo.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Salió por Estevao y tampoco brilló.

    Liam Delap (N/A):

    Salió en los últimos 10 minutos contra su exequipo, reemplazando a Pedro.

    Dario Essugo (N/A):

    Debutó en la Premier sustituyendo a Caicedo.

    Josh Acheampong (N/A):

    Sustituyó a Gusto en los últimos minutos.

    Liam Rosenior (5/10):

    En algunos tramos el Chelsea dominó, pero el City marcó y se acabó.

Premier League
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