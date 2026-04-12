El Chelsea marcó a los 16 minutos: Joao Pedro superó a varios defensas del City y cedió a Marc Cucurella, que remató, pero el gol fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.

A los cinco minutos de la reanudación, un centro perfecto de Rayan Cherki encontró a Nico O'Reilly, que se había desmarcado de Andrey Santos y cabeceó a la red.

Poco después, Cherki regateó hasta el área tras un córner y asistió a Marc Guehi, quien definió con precisión para hacer el segundo.

Poco después llegó el tercero: Caicedo perdió el balón ante Doku en la frontal y el belga batió a Sánchez por bajo.

Tras ocho minutos de añadido, el City sentenció y los aficionados locales que aún quedaban abuchearon al equipo al final del partido.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...