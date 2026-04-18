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Calificaciones de los jugadores del Chelsea vs. Man Utd: Cole Palmer y Alejandro Garnacho, ineficaces; los Blues de Liam Rosenior, sin mordiente, sufren un golpe a sus aspiraciones en la Liga de Campeones

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Chelsea vs Manchester United
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Premier League
L. Rosenior

El Chelsea corre un riesgo muy real de quedarse fuera de la próxima Liga de Campeones tras perder 1-0 en casa ante el Manchester United, rival directo por los cinco primeros puestos, el sábado por la noche. El regreso de Enzo Fernández, tras su sanción, animó a los Blues, pero el argentino no evitó la cuarta derrota consecutiva en la Premier League sin que el equipo de Liam Rosenior lograra marcar.

El Chelsea estuvo cerca de acabar con su sequía goleadora. Liam Delap acertó un cabezazo que golpeó el larguero cuando buscaba igualar el tanto de Matheus Cunha, quien marcó con el primer remate del United tras una gran incursión de Bruno Fernandes por la derecha.

Alejandro Garnacho, que reemplazó al lesionado Estevao, no logró contener a su excompañero y tampoco aportó en ataque.

La mayor decepción, quizá, fue Cole Palmer: mostró ganas pero no logró influir en el partido, algo que ya se repite esta temporada.

GOAL califica a todos los jugadores del Chelsea, que se quedó sexto, a 10 puntos del United, tercero.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    A menudo es el eslabón débil del Chelsea, pero esta noche no. No pudo hacer nada ante el disparo de Cunha y, con una buena reacción a un rebote de Wesley Fofana, mantuvo al Chelsea en el partido.

    Malo Gusto (7/10):

    Uno de los mejores del Chelsea: muy activo hasta su salida en el 80’, recuperó muchos balones y generó ocasiones.

    Wesley Fofana (6/10):

    Muy seguro con el balón y autor de varios despejes clave. Curioso que el gol de Cunha llegara mientras él recibía atención médica tras un golpe fortuito de Sánchez.

    Jorrel Hato (6/10):

    El versátil lateral empezó seguro en el centro de la defensa hasta ver amarilla por una falta táctica sobre Bryan Mbeumo. Aun así, mantuvo la calma y realizó un par de entradas oportunas.

    Marc Cucurella (5/10):

    No fue una mala actuación, pero tampoco estuvo a su mejor nivel; su frustración por no influir en el partido se reflejó en una exagerada simulación en el borde del área en la segunda parte.

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moisés Caicedo (6/10):

    No fue tan dominante, pero dio al Chelsea una base con su cobertura defensiva y pases precisos. También rozó el gol con un gran disparo raso en los últimos minutos.

    Enzo Fernández (7/10):

    Vuelve al once tras su sanción y casi rompe el empate con una gran jugada a los 30’. Fue el más creativo del Chelsea, pero su esfuerzo no bastó.

    Cole Palmer (4/10):

    Pensó que le deberían haber pitado un penalti al principio, pero exageró la entrada y, a pesar de sus esfuerzos, volvió a fallar cuando el Chelsea necesitaba un poco de inspiración de su talismán. No logró ni un solo tiro a puerta y solo creó una ocasión en toda la noche, lo que no es ni de lejos suficiente para un jugador con una reputación tan elevada.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Estevao Willian (N/A):

    Comenzó con mucha energía, pero tuvo que salir lesionado a los 15 minutos. Una lástima para el Chelsea y una preocupación para el brasileño, con el Mundial cerca.

    Liam Delap (6/10):

    Titular por la baja de João Pedro, lo dio todo. La suerte le fue esquiva: le anularon un gol por fuera de juego y un cabezazo impactó en el poste. Aún parece no estar al nivel más alto.

    Pedro Neto (5/10):

    Jugó con su intensidad habitual y, a ratos, pareció que podría ser el hombre del partido, pero, como suele ocurrirle, fue más apariencia que realidad.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Sorprendió su tempranera entrada, pero recordó por qué empezó en el banquillo: un futbolista dolorosamente ineficaz.

    Trevoh Chalobah (N/A):

    Sustituyó a Fofana en los últimos 10 minutos.

    Josh Acheampong (N/A):

    Sustituyó a Gusto en los últimos compases.

    Romeo Lavia (X/10):

    Sustituyó a Enzo tras la lesión del argentino en los últimos minutos.

    Liam Rosenior (3/10):

    La baja de Pedro por un problema en el muslo fue un golpe duro, agravado por la temprana retirada de Estevao; el Chelsea tuvo mala suerte al estrellar el balón en la madera en varias ocasiones. Pero lo único que importa es el resultado y Rosenior volvió a fracasar a la hora de sacar un gol —por no hablar de una victoria— de su equipo. El despido se avecina...

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