A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos, cuando Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un córner que los visitantes no despejaron. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron un disparo en una primera parte lamentable.

Tras el descanso mejoró ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton, obra de Rutter al dejar solo a Hinshelwood (56’), pareció inevitable. El 3-0 final llegó en el descuento por medio de Welbeck.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.