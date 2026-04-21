A pesar de la importancia del partido para el Chelsea, el equipo de Rosenior no mostró urgencia y encajó un gol a los tres minutos, cuando Ferdi Kadioglu remató desde el área tras un mal despeje visitante. Ni siquiera ese tanto tempranero despertó a los Blues, que apenas probaron a puerta en una floja primera parte.

Tras el descanso mejoraron ligeramente, pero el segundo tanto de Brighton, obra de Hinshelwood tras otra mala defensa en el 56’, sentenció. Welbeck cerró la goleada en el descuento.

A continuación, GOAL puntúa a todos los Blues que saltaron al campo en el Amex, ya que los actuales «campeones del mundo» sufrieron su quinta derrota consecutiva sin marcar por primera vez desde 1912.