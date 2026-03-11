Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el PSG: los errores de Filip Jorgensen dejan al Chelsea con una difícil tarea por delante en la Champions League, mientras que la falta de experiencia de Liam Rosenior queda brutalmente al descubierto

Los errores del portero Filip Jorgensen contribuyeron a la derrota del Chelsea por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Los goles de Malo Gusto y Enzo Fernández parecían haber dado al Chelsea un merecido empate en la capital francesa, pero Jorgensen regaló el balón al vigente campeón en el borde de su propia área, lo que aprovechó Vitinha antes de que Khvicha Kvaratskhelia añadiera otros dos goles en los últimos minutos.

El PSG se adelantó pronto en el marcador cuando el balón le cayó a Bradley Barcola dentro del área del Chelsea, y este tuvo tiempo de controlarlo y rematar de media volea al larguero. El Chelsea aún pudo meterse en el partido, aunque le debe mucho a Filip Jorgensen, que desvió un disparo de Ousmane Dembélé al larguero y despejó un remate con efecto de Barcola que se iba al poste.

El equipo de Liam Rosenior empató cuando Fernández vio a Gusto desmarcado en la derecha del Chelsea y el lateral mantuvo su disparo raso para batir a Matvey Safonov. Sin embargo, el portero del PSG se redimió al desviar un disparo de Cole Palmer y, segundos después, el equipo local volvió a ponerse por delante cuando Dembélé remató un rápido contraataque.

El Chelsea siguió jugando bien y volvió a empatar antes de la hora de juego, cuando Pedro Neto rompió por la izquierda y centró para que Fernández rematara con el interior del pie. El PSG tuvo dificultades para crear ocasiones, pero consiguió el tercer gol cuando Barcola interceptó un pase de Jorgensen y Vitinha pudo rematar a puerta vacía.

Joao Pedro marcó el tercer gol del Chelsea, pero fue anulado por fuera de juego, antes de que el suplente Kvaratskhelia marcara con un imparable disparo desde el borde del área y volviera a marcar en el tiempo de descuento, dando al equipo de Luis Enrique el control de la eliminatoria antes del partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Parque de los Príncipes...

    Portero y defensa

    Filip Jorgensen (3/10):

    Irradiaba confianza en todo lo que hacía y realizó excelentes paradas para detener los disparos de Dembele y Barcola con el 1-0 en el marcador, pero lo echó todo por la borda con un pase horrible que Barcola interceptó y que condujo al gol de Vitinha. Casi le regala otro gol al PSG en circunstancias similares antes de fallar en la parada del segundo gol de Kvaratskhelia, a pesar de que le llegó la mano.

    Malo Gusto (7/10):

    Hizo bien su trabajo defensivo mientras buscaba crear peligro por la derecha. Mantuvo la compostura para marcar el primer gol del empate del Chelsea.

    Wesley Fofana (4/10):

    Desvió ambos goles del PSG en una noche en la que se mostró cada vez más nervioso a medida que avanzaba el partido. Era difícil hacer mucho más contra Dembele en el segundo gol del PSG, pero a partir de ahí estuvo desorientado.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Realizó un par de intervenciones clave en su propia área, pero se sentirá frustrado por cómo le sacaron de su posición en la jugada previa al gol de Dembélé.

    Marc Cucurella (6/10):

    Manejó muy bien la amenaza de Doue en otra demostración de madurez defensiva.

    Centro del campo

    Reece James (6/10):

    Tomó la decisión equivocada de seguir el balón en lugar de quedarse con Barcola en el primer gol, pero por lo demás apenas cometió errores. Un par de centros peligrosos no dieron fruto.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Aparte de fallar en la jugada del segundo gol del PSG, estuvo en todas partes, recuperando balones y realizando inteligentes pases hacia delante.

    Enzo Fernández (7/10):

    Sigue creciendo como líder y demostró ser la figura decisiva en el ataque tras dar la asistencia a Gusto y marcar él mismo con un buen remate.

    Ataque

    Cole Palmer (5/10):

    Parecía una amenaza cada vez que lograba zafarse de Neves, pero no pudo dictar el juego como le hubiera gustado. Debería haberlo hecho mejor con su disparo atajado momentos antes de que Dembele marcara.

    Joao Pedro (5/10):

    Trabajó incansablemente en la delantera para mantener la posesión del balón, pero en la mayoría de las ocasiones se encontró en inferioridad numérica. No se le puede reprochar su esfuerzo, pero esta vez no le salió nada bien.

    Pedro Neto (6/10):

    Tuvo altibajos, pero hizo un trabajo brillante al recuperar el balón y crear la ocasión para el gol de Fernández. Se metió en problemas de forma estúpida al empujar a un recogepelotas en el tiempo de descuento.

    Sustitutos y entrenador

    Liam Delap (N/A):

    Entró en juego poco después de salir, pero le faltó serenidad.

    Romeo Lavia (N/A):

    Sustituyó a Palmer en los últimos 10 minutos.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Salió al campo cuando el Chelsea buscaba el gol del 4-2.

    Liam Rosenior (3/10):

    Su equipo jugó bien durante 75 minutos, pero su decisión de alinear a Jorgensen le salió muy mal al final. Esperó demasiado para hacer los cambios y luego demostró inmadurez al sacar a Garnacho para buscar el gol del empate a 4-2, cuando debería haber aceptado ese resultado y volver al Bridge.

