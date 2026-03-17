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Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el PSG: los Blues sufren la PEOR derrota de su historia en la Liga de Campeones, mientras que los errores de Mamadou Sarr y Moisés Caicedo acaban con el sueño de la remontada

La trayectoria del Chelsea en la Liga de Campeones llegó a su fin de forma decepcionante tras caer por 3-0 ante el París Saint-Germain en el partido de vuelta de los octavos de final, lo que supuso una derrota por 8-2 en los 180 minutos disputados. Este resultado global es la mayor derrota de los Blues en toda su historia en las fases eliminatorias de la Copa de Europa, igualando la goleada por 7-1 que les endosó el Bayern de Múnich en 2020.

El PSG se adelantó en el marcador y amplió su ventaja a cuatro goles en total cuando solo habían transcurrido seis minutos de juego. El improvisado lateral derecho Mamadou Sarr no logró controlar un pase en profundidad del portero Matvey Safonov que se coló por detrás de la defensa del Chelsea, lo que permitió a Khvicha Kvaratskhelia colarse y batir a Robert Sánchez.

Menos de 10 minutos después, el PSG marcó de nuevo. Moisés Caicedo perdió la posesión en el centro del campo y los visitantes lanzaron un contraataque veloz, en el que Achraf Hakimi acabó cediendo el balón hacia atrás para que Bradley Barcola rematara al ángulo superior.

Kvaratskhelia volvió a ver cómo el balón entraba en la red al cumplirse la media hora, pero el gol fue anulado por un fuera de juego señalado en el último momento, antes de que Barcola se escapara en un sprint ante la línea adelantada del Chelsea y enviara su disparo fuera. Al final de la primera parte, Safonov realizó dos buenas paradas en el otro extremo del campo para frustrar a Joao Pedro y Cole Palmer, mientras que Sánchez detuvo un disparo de Barcola tras un rápido contraataque a raíz del córner resultante.

Segundos después de que Liam Delap obligara a Safonov a realizar otra parada, el PSG volvió a marcar; Kvaratskhelia cedió el balón hacia atrás para Hakimi, a quien Andrey Santos le robó el balón en el borde del área, pero el balón suelto le cayó a Senny Mayulu, que lo envió al ángulo superior.

El Chelsea tuvo que terminar el partido con 10 hombres después de que Trevoh Chalobah fuera retirado en camilla por una lesión, tras haber agotado los locales sus cinco cambios, pero el PSG bajó la intensidad y no se añadió tiempo de descuento, por lo que los locales pronto vieron el final de su calvario.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Realizó algunas paradas decentes cuando las flechas rojas del PSG se lanzaban al ataque a toda velocidad. Para ser justos, no pudo hacer gran cosa ante ninguno de los goles.

    Mamadou Sarr (3/10):

    Rosenior lo alineó como lateral derecho y no parecía muy seguro de dónde colocarse. No logró despejar el balón, lo que provocó el primer gol de la vuelta, y nunca se recuperó. Fue sustituido en el descanso. Lejos de la acción en Stamford Bridge, le retiraron la medalla de campeón de la Copa Africana de Naciones, por lo que fue una noche bastante desastrosa para este jugador de 20 años en múltiples frentes.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    No prestó mucho apoyo a Sarr, que debutaba en la Liga de Campeones. Un buen punto de referencia en las jugadas a balón parado, aunque el Chelsea no supo aprovechar su ventaja en altura. Fue retirado en camilla por lesión.

    Jorrel Hato (5/10):

    Disfrutó de una inusual titularidad como central en lugar de como lateral izquierdo. Uno de los jugadores más serenos del Chelsea, que en ocasiones se adentraba en el campo contrario.

    Marc Cucurella (4/10):

    Le faltó su garra y energía habituales. Teniendo en cuenta la juventud del Chelsea, necesitaban desesperadamente la experiencia del ganador de la Eurocopa 2024 para guiarlos, pero estaba tan perdido como cualquier otro en ese campo.

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moises Caicedo (3/10):

    Se vio superado por los centrocampistas más técnicos del PSG y perdió la posesión, lo que propició el segundo gol de los visitantes. Terminó el partido como lateral derecho tras la salida de Chalobah en camilla.

    Andrey Santos (3/10):

    Tampoco pudo hacer frente a sus homólogos de rojo. Un claro recordatorio de lo lejos que está el Chelsea de plantar cara a los mejores equipos europeos que dominan la posesión.

    Cole Palmer (5/10):

    Realizó algunos buenos pases a la espalda de la defensa del PSG al principio, pero no se hizo con el control del partido. Fue uno de los tres jugadores sustituidos a la hora de juego. 

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (4/10):

    Mostró destellos de calidad increíblemente fugaces, pero contra un PSG con este poderío ofensivo se necesita una amenaza más constante que esa para impresionar.

    Joao Pedro (5/10):

    Se colocó en posiciones prometedoras dentro y alrededor del área del PSG, pero le faltó puntería. Fue sustituido a los 60 minutos.

    Enzo Fernández (4/10):

    El problema con un jugador como Fernández es que pasa a un segundo plano cuando no marca o da asistencias. Empezó por la izquierda en este partido, pero no logró tener el impacto que se esperaba de él. También fue sustituido a la hora de juego.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    Suplentes y entrenador

    Josh Acheampong (5/10):

    El único lateral derecho del Chelsea en plena forma saltó al campo en el descanso en sustitución de Sarr.

    Romeo Lavia (4/10):

    Salió al campo para reforzar el centro del campo. No sirvió de mucho, ya que el PSG siguió dominando.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Una aparición animada pero infructuosa desde el banquillo.

    Liam Delap (5/10):

    También estuvo muy activo en ataque, pero no logró marcar.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Salió al campo para reforzar la defensa cuando el Chelsea ya perdía por seis goles en el global.

    Liam Rosenior (2/10):

    Alineó al once más joven de la historia del Chelsea para un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones y esta apuesta por la juventud le salió cara. La decisión de alinear a Sarr fuera de su posición acabó por sí sola con cualquier esperanza de remontada.

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