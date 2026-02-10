Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Leeds: ¡Los Blues lo echan a perder! La magia de Cole Palmer y Joao Pedro se ve empañada por un desastre defensivo, y Liam Rosenior finalmente pierde puntos.

El Chelsea no logró ganar ningún partido de la Premier League con Liam Rosenior al mando por primera vez, tras empatar 2-2 contra el Leeds United el martes. Los Blues fueron claramente el mejor equipo durante gran parte del encuentro e incluso llegaron a tener una ventaja de dos goles en la segunda parte, pero una serie de errores defensivos les hicieron perder una victoria que habría aumentado enormemente sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones.

El Chelsea se adelantó a mitad de la primera parte, cuando Cole Palmer desmontó la defensa del Leeds con un sencillo pase entre dos defensas estáticos hacia Joao Pedro, que corrió hacia la portería y superó al portero Karl Darlow.

Al comienzo de la segunda parte, los locales recibieron un penalti después de que Pedro fuera empujado al suelo por Jaka Bijol de forma casi idéntica al penalti que ganó el sábado ante el Wolves. Palmer, por supuesto, no falló desde los 11 metros y duplicó la ventaja.

Pero el partido amenazó con dar un giro justo después de la hora de juego, cuando Moisés Caicedo cometió un penalti por una entrada tardía sobre Jayden Bogle. Lukas Nmecha se adelantó y engañó a Robert Sánchez para dar al Leeds un respiro cuando parecía que estaba muerto y enterrado.

Sorprendentemente, el Leeds empató en el minuto 73. Trevoh Chalobah no pudo controlar un balón alto, mientras que Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo y Sánchez no lograron despejar entre todos, lo que permitió a Nmecha llegar y pasar el balón a Noah Okafor para que rematara a puerta vacía.

El Chelsea se volcó en busca del gol de la victoria, con un centro profundo de Pedro Neto que casi se cuela por la escuadra y un remate de cabeza de Jorrel Hato que fue desviado al larguero por su homónimo portugués, Joao.

En el minuto 94, el Chelsea debería haber ganado. Caicedo envió un delicioso centro raso al área pequeña que pedía a gritos ser rematado, pero Palmer, de entre todos, disparó por encima del larguero a bocajarro y el partido terminó en empate.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Tuvo un buen juego de patadas, pero fue uno de los varios jugadores que no se cubrieron de gloria al no despejar el balón en el empate de Okafor.

    Malo Gusto (4/10):

    Tampoco supo controlar una situación complicada que permitió al Leeds empatar de la nada.

    Josh Acheampong (4/10):

    Una actuación muy impresionante por parte del jugador de 19 años, pero cometió un grave error en el gol de Okafor. Fue sustituido por Fofana tras ese incidente.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Tampoco supo hacer lo básico, permitiendo que el Leeds se metiera de nuevo en un partido en el que había estado fuera durante más de una hora.

    Marc Cucurella (6/10):

    Se lanzó al espacio abierto por la izquierda por la colaboración entre Palmer y Fernández. Fue sustituido en el descanso.

    Centro del campo

    Andrey Santos (6/10):

    Aportó una buena combinación de trabajo y creatividad, recuperando balones y sin miedo a romper las líneas. Fue sustituido por Delap después de que el Leeds empatara el partido a 2-2.

    Moisés Caicedo (3/10):

    El único jugador del Chelsea que participó en los dos goles del Leeds. Una actuación de pesadilla.

    Cole Palmer (7/10):

    Rosenior le dio libertad para moverse, comenzando como número 10, pero apareciendo a menudo por la izquierda, intercambiando constantemente su posición con Fernández. Asistió a Pedro en el primer gol antes de marcar otro de penalti. De alguna manera, falló la oportunidad de marcar el gol de la victoria a solo un par de metros de la portería en el tiempo añadido, y por eso hay que restarle un punto.

    Ataque

    Estevao (6/10):

    Mostró destellos de su enorme potencial y levantó al público local de sus asientos, aunque le faltó definición. Fue sustituido por Neto.

    Joao Pedro (8/10):

    Al igual que Palmer, Pedro mereció más en este partido por sus brillantes esfuerzos en ataque. Bajó a la defensa para conectar con sus compañeros en ataque. Marcó el primer gol y provocó el penalti a favor del Chelsea.

    Enzo Fernández (7/10):

    Impresionó en su papel híbrido de centrocampista ofensivo y extremo izquierdo, creando una mayor conexión con el enrachado Palmer.

    Sustitutos y entrenador

    Jorrel Hato (6/10):

    Sustituyó a Cucurella al comienzo de la segunda parte. Sin embargo, no fue culpa suya que la defensa del Chelsea se viniera abajo.

    Pedro Neto (5/10):

    Sustituyó a Estevao. No tuvo la misma magia en sus botas.

    Wesley Fofana (5/10):

    Sustituyó a Acheampong.

    Liam Delap (5/10):

    Sustituyó a Santos cuando el Chelsea buscaba el gol de la victoria.

    Liam Rosenior (6/10):

    Durante gran parte del partido, el Chelsea jugó un fútbol muy bonito. Sin embargo, su ingenuidad les pasó factura. Perdieron dos puntos en una posición inexplicable.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

