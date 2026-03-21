Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Everton: ¡Liam Rosenior, esto es una crisis! Robert Sánchez y Wesley Fofana cuelan un partido pésimo mientras los Blues pierden terreno en la lucha por la Liga de Campeones

Tras un comienzo descuidado, el Chelsea se vio por detrás en el marcador en el minuto 33. Un pase en profundidad de James Garner encontró a Beto desmarcándose a la espalda de Wesley Fofana, y el delantero logró superar con un toque por encima del portero Robert Sánchez, que salía a su encuentro, para dar la ventaja al Everton.

En su primer ataque tras encajar el gol, los visitantes estuvieron a punto de empatar. La acrobática media volea de Enzo Fernández tras un rebote de un córner fue despejada por Jordan Pickford, en lo que fue una de las paradas de la temporada del portero número uno de Inglaterra.

Al Chelsea también le costó crear ocasiones en la segunda parte, y Fernández volvió a poner a prueba a Pickford después de que el Everton no lograra despejar tras una jugada a balón parado, antes de que los locales se lanzaran al contraataque y duplicaran su ventaja. Idrissa Gueye se coló entre Fernández y Marc Cucurella para arrebatarle la posesión al Chelsea y esprintar hacia el espacio. El centrocampista senegalés encontró entonces a Beto, cuyo potente disparo se coló entre las piernas de Sánchez y cruzó la línea de gol.

Rosenior dio entrada al recuperado Estevao Willian en busca de algo de chispa, y el joven brasileño estuvo a punto de marcar directamente de córner poco después de salir al campo, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Pero la noche del Chelsea fue de mal en peor cuando el Everton anotó el tercero. Beto se adelantó a Fofana en un saque de puerta largo de Pickford, con Ilimian Ndiaye entrando en carrera y recortando a Moisés Caicedo antes de colar el balón por la escuadra.

El Chelsea vio cómo se acababa su calvario tras cinco minutos de tiempo añadido, confirmando así su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones antes del parón internacional de marzo.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea desde el Hill Dickinson Stadium...