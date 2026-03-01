Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Neto Sanchez Chelsea GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Arsenal: Pedro Neto y Robert Sánchez tienen sorpresas desagradables, ya que los Blues caen derrotados a pesar de que el malvado Reece James causa verdaderos problemas al líder de la Premier League

El Chelsea sufrió su primera derrota en la Premier League de la era Liam Rosenior al caer por 2-1 ante el Arsenal el domingo. Los Blues se vieron superados por dos jugadas a balón parado de los Gunners y, a pesar de crear peligro a balón parado, sobre todo cuando Piero Hincapie marcó en propia puerta, no fueron capaces de aprovechar sus ocasiones antes de que la tarjeta roja a Pedro Neto acabara con sus esperanzas de llevarse algo del norte de Londres.

El Chelsea comenzó el partido con ventaja y Mamadou Sarr, que debutaba en la Premier League, desperdició una gran oportunidad de abrir el marcador al fallar un remate a puerta vacía. El defensa pagó caro su error, ya que fue él quien tocó el balón tras un remate de cabeza de William Saliba que iba directo a la portería, después de que Gabriel Magalhaes cabeceara un córner.

Sin embargo, los Blues empataron justo antes del descanso, cuando, momentos después de que David Raya realizara una magnífica parada para evitar que Declan Rice marcara en propia puerta, Hincapie desvió un centro de Reece James hacia su propia portería. El Chelsea siguió creando peligro inmediatamente después del descanso, y Raya tuvo que intervenir para evitar los goles de Enzo Fernández y Joao Pedro.

El equipo de Rosenior parecía el más indicado para marcar el tercer gol del partido, hasta que Jurrien Timber se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner de Rice y superar a Robert Sánchez a mitad de la segunda parte. Neto fue amonestado por protestar tras ese gol y, momentos después, recibió una segunda tarjeta amarilla por derribar a Gabriel Martinelli durante un contraataque del Arsenal.

Sánchez se redimió en parte con una buena parada a Eberechi Eze, antes de que el suplente Alejandro Garnacho estuviera a punto de empatar en el tiempo de descuento, cuando su centro parecía destinado a entrar por la escuadra, pero Raya lo despejó con las manos. La derrota deja al Chelsea en sexta posición en la tabla en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Emirates Stadium...

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (3/10):

    En tres ocasiones distintas durante la primera parte, casi le regala goles al Arsenal al demorarse demasiado con el balón, antes de cometer un grave error en el córner que dio lugar al gol de Timber. Realizó una buena parada para evitar que Eze sentenciara el partido.

    Reece James (8/10):

    Estará decepcionado por cómo perdió a Gabriel en el primer gol, pero por lo demás estuvo excelente. Sus centros al área fueron imperiosos, sobre todo a balón parado.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Dirigió bien la zaga del Chelsea junto a un compañero sin experiencia.

    Mamadou Sarr (5/10):

    Perdió una gran oportunidad de romper el empate antes de desviar el cabezazo de Saliba en el otro extremo del campo. Parecía un poco intimidado en su primer partido como titular en la Premier League.

    Jorrel Hato (6/10):

    Creció en el partido tras sufrir un par de ocasiones de Saka. Se le dio libertad para subir al ataque, especialmente en la segunda parte, mientras que realizó algunas buenas entradas en defensa.

    • Anuncios
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moises Caicedo (7/10):

    Estuvo presente en todo el mediocampo del Chelsea, apagando incendios de forma rutinaria antes de utilizar el balón con inteligencia.

    Andrey Santos (6/10):

    Mantuvo a Eze relativamente tranquilo con otra actuación segura en el mediocampo.

    Enzo Fernández (5/10):

    Le costó entrar en el partido en la primera parte, pero mejoró tras el descanso. Puso a prueba a Raya con un disparo raso al comienzo de la segunda parte.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (2/10):

    Entró y salió del partido tras recibir instrucciones de mantener su posición mientras James se incorporaba al juego. Como resultado, fue incapaz de crear nada destacable antes de ser expulsado estúpidamente por dos tarjetas amarillas consecutivas.

    Joao Pedro (7/10):

    Realizó un excelente juego de contención para que el Chelsea subiera al campo. Se preguntará cómo no marcó cuando Raya detuvo su remate de cabeza al comienzo de la segunda parte.

    Cole Palmer (6/10):

    Se internó desde la izquierda para encontrar mucho espacio y causar problemas al principio, pero el Arsenal consiguió neutralizarlo al final.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Romeo Lavia (6/10):

    Jugó su primer partido en tres meses y se movió por el centro del campo.

    Malo Gusto (6/10):

    Se desenvolvió bien en la posición de lateral izquierdo, algo poco habitual para él.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Casi empató en los últimos minutos tras salir al campo en los últimos compases.

    Liam Delap (N/A):

    Desperdició una buena oportunidad de contraataque y le anularon un gol durante su breve aparición.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Salió en el tiempo de descuento.

    Liam Rosenior (6/10):

    Su plan de juego funcionó bien en su mayor parte, pero la falta de defensa en las jugadas a balón parado y la falta de disciplina resultaron costosas.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0