Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Villarreal: Lamine Yamal marca su primer hat-trick y el joven prodigio español da al Blaugrana una ventaja de cuatro puntos en la lucha por el título de La Liga

El Barcelona tuvo un comienzo inusualmente nervioso y el Villarreal ejerció presión desde el principio sobre la defensa local. Las tímidas protestas de los visitantes por una mano de Alejandro Balde fueron desestimadas acertadamente, pero la jugada fue suficiente para despertar al Barcelona. Los hombres de Hansi Flick aumentaron el ritmo y, cuando Pape Gueye perdió el control del balón tras una innecesaria jugada de habilidad, aprovecharon su dominio. Fermín López le robó el balón al internacional senegalés y se lo pasó a Yamal, que abrió el cuerpo para marcar con un disparo raso por la esquina inferior a los 28 minutos.

Nueve minutos más tarde, el deslumbrante extremo duplicó su cuenta particular y la del Barcelona. Tras recibir el balón en la banda derecha, Yamal se encaró con Sergi Cardona, superó al lateral con un paso de balón y luego regateó a Alberto Moleiro con el pie extendido. El balón le quedó bien colocado al extremo, que envió un disparo fulminante a la escuadra derecha para poner el 2-0.

El Villarreal mejoró inmediatamente tras el descanso y redujo la desventaja a la mitad en cuestión de minutos. El Barcelona no logró despejar un córner de Nicolas Pepe y el balón le cayó a Gueye, que estaba en posición legal gracias a Raphinha, y superó a Joan García desde cerca. En el minuto 54, los visitantes estuvieron a punto de empatar cuando Ayoze Pérez se internó en el área y superó a García, pero su disparo se fue desviado.

Con el partido a punto de abrirse, Flick sustituyó a Olmo por Pedri, que aportó control y ayudó a sentenciar el partido. En el minuto 69, el centrocampista encontró a Yamal, que recortó hacia dentro y volvió a marcar por la esquina inferior izquierda. Con los puntos ya asegurados, Jules Koundé se coló por detrás de la defensa del Villarreal y encontró a Robert Lewandowski, que marcó a puerta vacía en el tiempo de descuento para poner el 4-1.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona desde el Spotify Camp Nou...