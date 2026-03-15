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Raphinha HIC Getty/GOAL

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Sevilla: Raphinha, autor de un hat-trick, acapara el protagonismo, mientras que João Cancelo vuelve a impresionar en una victoria de cinco estrellas

El Barcelona recuperó su cómoda ventaja al frente de la clasificación de La Liga el domingo por la tarde, tras imponerse al Sevilla por 5-2 y volver a situarse a cuatro puntos del Real Madrid. Fue otra jornada fructífera para Raphinha, que logró un hat-trick en la victoria. Dos de sus goles llegaron desde el punto de penalti, mientras que el tercero fue un disparo desviado que sentenció el partido a principios de la segunda parte.

No se apreció ningún signo de nerviosismo por parte de los actuales campeones, que se adelantaron en el marcador a los siete minutos. Tras una hábil jugada por la banda izquierda, João Cancelo irrumpió en el área, donde fue derribado por una torpe entrada de Djibril Sow. El árbitro no dudó en señalar el punto de penalti, y Raphinha se encargó de transformarlo con un lanzamiento a lo Panenka que dio la ventaja a su equipo.

Apenas 10 minutos después, el brasileño tuvo otra oportunidad desde el punto de penalti, y fue de nuevo Cancelo quien hizo el trabajo sucio en el área, regateando a varios rivales, hasta que el balón golpeó en el brazo de José Carmona. Tras consultar el VAR, Raphinha se colocó para lanzar su segundo penalti de la tarde, esta vez enviando el balón raso y con fuerza al ángulo inferior. 

Gran parte del tiempo restante de la primera parte no deparó demasiada emoción, pero la única vez que los blaugranas abrieron la defensa del Sevilla, marcaron. Esta vez fue Dani Olmo quien se estrenó en el marcador, entrando a última hora en el área tras un pase de Marc Bernal. El internacional español remató de primera y envió el balón al ángulo, lo que parecía sentenciar el partido en la primera parte. Eso fue hasta que el Sevilla recortó distancias en los últimos compases del tiempo de descuento, cuando un precioso centro colgado de Juanlu Sánchez encontró a Oso, quien conectó una volea tranquila al segundo palo.

La normalidad volvió al inicio de la segunda parte, con Raphinha completando su hat-trick para sentenciar el partido. Una jugada inteligente en el borde del área permitió al extremo abrirse un pequeño hueco, antes de que su disparo se desviara con efecto y batiera al portero.

Cancelo coronó una fantástica tarde con un gol propio, recortando hacia dentro y encontrando la red para aumentar la desdicha de los visitantes, y aunque el Sevilla logró marcar otro gol de consolación en el tiempo de descuento, ya era demasiado tarde. 

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    No pudo hacer nada para evitar los goles del Sevilla y apenas tuvo trabajo en el resto del partido.

    Xavi Espart (5/10):

    Perdió a su hombre en el gol, pero por lo demás tuvo una actuación sólida.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Al igual que gran parte de la zaga del Barcelona, no tuvo que esforzarse demasiado.

    Gerard Martín (7/10):

    Fue el más sólido de los dos centrales ante los peligrosos ataques del Sevilla.

    Joao Cancelo (8/10):

    Provocó dos penaltis y marcó un gol para coronar una actuación fantástica.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centro del campo

    Pedri (7/10):

    Siempre rinde a un nivel de siete sobre diez, y aquí no ha sido diferente. 

    Marc Bernal (7/10):

    Se mantuvo muy activo en el centro del campo, neutralizando cualquier peligro y manteniendo al Barça en la ofensiva.

    Dani Olmo (8/10):

    Marcó un gol precioso y llevó la batuta desde la posición de número 10, asistiendo a menudo a Raphinha.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Roony Bardghji (7/10):

    Sustituyó bien a Yamal hasta que el español le sustituyó en la segunda parte

    Robert Lewandowski (5/10):

    Un día tranquilo para el veterano goleador, que apenas tuvo ocasiones, salvo un remate de cabeza que se fue desviado.

    Raphinha (9/10):

    Fue una amenaza constante en la línea de ataque y se mereció su hat-trick. Aunque dos de los goles fueron de penalti, en todo momento parecía probable que el brasileño acabara marcando.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Fermín López (7/10):

    Dejó huella desde el banquillo con una asistencia en el quinto gol.

    Ronald Araujo (6/10):

    Disfrutó de su tiempo en el campo, con el Sevilla ya derrotado cuando entró en acción.

    Lamine Yamal (6/10):

    No tuvo tanto impacto como esperaba desde el banquillo, pero tampoco tuvo que darlo todo.

    Marc Casado (6/10):

    Formó pareja primero con Fermín y luego con Gavi en el centro del campo, realizando una buena selección de pases mientras el Barça jugaba a su ritmo.

    Gavi (N/A):

    Salió para una breve aparición que marcó su regreso tras una lesión de rodilla de larga duración.

    Hansi Flick (8/10):

    Decidió el partido en la primera parte con su alineación y luego pudo rotar a los jugadores cuando faltaba media hora para el final.

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