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FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Celta de Vigo: ¡Lamine Yamal cumple con su cometido! Los blaugranas amplían su ventaja sobre el Real Madrid, pero la lesión del joven prodigio podría salirles cara

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Barcelona vs Celta Vigo
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Lamine Yamal marcó de penalti y dio al Barcelona la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo el miércoles, ampliando a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid. Pero el joven extremo se lesionó justo después de anotar y tuvo que dejar el campo.

Como era de esperar, Yamal fue el motor del Barcelona. Tras rozar el gol en dos ocasiones, su regate en zigzag provocó una dura entrada en el área justo antes del descanso. El joven de 18 años se levantó y transformó con sangre fría el penalti, contra la lógica del partido. Pero, en lugar de celebrarlo, cayó lesionado y tuvo que ser sustituido.

El tanto, precedido por una larga pausa por emergencia médica en la grada, no abrió la veda: el Barça sufrió para mantener la ventaja ante un rival que lucha por Europa. Tras el descanso, Ferran Torres marcó de magnífico remate, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

Al final, los de Hansi Flick sumaron tres puntos clave y ampliaron a nueve su ventaja en la cima de La Liga, casi definitiva a seis jornadas del cierre.

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  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Realizó una buena parada al principio, pero luego apenas intervino porque el Celta no creó ocasiones.

    Jules Koundé (6/10):

    Torpe en defensa, aunque se sumó al ataque con acierto.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Muy cómodo con el balón y capaz de incorporarse al centro del campo para apoyar el ataque. Realizó numerosas recuperaciones y ganó la mayoría de sus duelos.

    Gerard Martín (7/10):

    Sólido en la zaga, clave en la defensa del Barça en una noche complicada.

    Joao Cancelo (N/A):

    Tuvo que retirarse a los 20 minutos por un aparente golpe en el muslo.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Centro del campo

    Eric García (7/10):

    Demostró su versatilidad: primero fue un mediocampista defensivo eficaz y luego se retrasó como tercer central. Un auténtico jugador de equipo.

    Pedri (7/10):

    Se adueñó del centro del campo con sus pases precisos y sufrió la anulación de una asistencia por fuera de juego revisado por el VAR.

    Dani Olmo (5/10):

    Poco influente como mediapunta; el partido le sobrepasó antes de ser sustituido.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Eléctrico, como siempre. A punto de marcar en el saque inicial. Provocó y marcó un penalti, pero se retiró lesionado, parece un problema en el isquiotibial.

    Ferran Torres (7/10):

    Impuso su físico y se entendió a la perfección con Yamal; le anularon un buen gol antes de ser sustituido.

    Gavi (5/10):

    Ineficaz como extremo izquierdo, fue sustituido al descanso.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Suplentes y entrenador

    Alejandro Balde (6/10):

    Sufrió muchos ataques por su banda, pero respondió bien tras entrar temprano en el partido.

    Roony Bardghji (6/10):

    No aprovechó la oportunidad tras la lesión de Yamal; un bajón para el joven.

    Fermín López (7/10):

    Se metió de lleno en la batalla física desde el primer momento y ayudó a su equipo a llevarse la victoria.

    Marcus Rashford (5/10):

    Otra aparición esporádica que no servirá de mucho para convencer al Barça de que haga permanente su cesión. Un mal pase fue abucheado por la afición local.

    Frenkie de Jong (5/10):

    No llevó el peso del juego como Pedri y se mostró incómodo como ’10’.

    Hansi Flick (7/10):

    Su plan se alteró por dos lesiones en la primera parte, sobre todo la de Yamal. El Barça fue inferior largos ratos, pero mostró garra y se llevó la victoria.

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