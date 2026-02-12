Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Barcelona GFXGetty
Harry Sherlock

Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Atlético de Madrid: ¡Hansi Flick necesita un plan B! Joan García y Alejandro Balde, entre los peores, mientras que Eric García ve la tarjeta roja y la línea alta del Blaugrana queda terriblemente expuesta en la goleada de la Copa del Rey

El Barcelona cayó derrotado por 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado el jueves, en el que el equipo de Diego Simeone arrolló a un Blaugrana verdaderamente deslucido. La línea alta de Hansi Flick quedó al descubierto de forma sistemática y despiadada a lo largo de una noche que los fieles del Metropolitano apenas podían creer.

El Atlético recibió un gran impulso al principio del partido, cuando el portero del Barça, Joan García, dejó que un pase atrás se le escapara por debajo de la bota y cruzara la línea, a pesar de los esfuerzos de Pau Cubarsi por despejarlo. Aunque inicialmente fue Ademola Lookman quien marcó el gol, las repeticiones demostraron que, en realidad, se trataba de un gol en propia puerta del portero, ya que el balón cruzó la línea antes de que el internacional nigeriano llegara a él.

Antoine Griezmann duplicó la ventaja del Atlético antes de que se cumpliera el cuarto de hora, cuando el exinternacional francés corrió hacia un pase en profundidad de Nahuel Molina y remató con maestría. Jules Koundé despejó entonces otro disparo del Atlético sobre la línea de gol para mantener al Barça en el partido, después de que este hubiera estrellado un balón en el larguero por medio de Fermín López.

Los rojiblancos volvieron a aprovechar la casi suicida línea alta del Barcelona para marcar el tercero antes del descanso, con una jugada muy fluida que terminó con un buen remate de Lookman. Antes del descanso, Fermín tuvo una ocasión de uno contra uno, pero Juan Musso salió rápido de su portería para atajar el balón, y solo dos minutos después, Julián Álvarez marcó el cuarto con un remate desde el borde del área.

Cubarsi creyó haber reducido la diferencia al comienzo de la segunda parte, pero su gol fue anulado tras una demora francamente surrealista de ocho minutos por parte del VAR. Y antes del final del partido, una entrada salvaje de Eric García le valió una tarjeta roja directa, coronando una noche verdaderamente horrible para los blaugranas.

GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Metropolitano...

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Portero y defensa

    Joan García (2/10):

    Cometió un error terrible al encajar el primer gol. Después de eso, fue superado con creces. Simplemente no era su noche.

    Jules Koundé (2/10):

    Despejó un balón en la línea de gol con el 2-0, pero no pudo seguir a Lookman en absoluto. Deprimente.

    Pau Cubarsi (3/10):

    Hizo lo que pudo para intentar salvar a García del primer gol, pero no pudo volver a tiempo. Superado en todo momento, sus pies se volvieron de plomo. Marcó el 4-1, pero tras ocho minutos de revisión del VAR, el gol fue anulado.

    Eric García (1/10):

    Su pase tempranero dejó a su portero descolocado y nunca se recuperó. Una mano cerca del final fue seguida de una entrada tan imprudente e idiota que le valió una tarjeta roja directa. Peor, imposible.

    Alejandro Balde (2/10):

    No se acercó en absoluto a Griezmann cuando este marcó el 2-0. Su banda fue muy peligrosa y él simplemente no pudo hacer frente a la situación.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Marc Casado (3/10):

    Amonestado por una entrada muy tardía en la primera parte, lo que provocó la ira del banquillo del Atlético. Sustituido en el minuto 36. ¡Ay!

    Frenkie de Jong (5/10):

    Cuidó bien el balón, pero el barco se hundía hiciera lo que hiciera.

    Fermín López (7/10):

    Aterrizó en el travesaño al principio. Siguió adelante, siempre buscando el balón e intentando crear algo. El mejor jugador del Barça.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (4/10):

    Lejos del nivel que esperábamos. Se hizo con el balón y se enfrentó a los rivales cuando pudo, pero fue demasiado infrecuente para un Barça que parecía conmocionado.

    Ferran Torres (4/10):

    Remató de cabeza fuera al final del partido cuando estaba desmarcado en el segundo palo. Fue su única contribución destacable.

    Dani Olmo (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla y no consiguió nada. Tuvo un par de ocasiones, pero teniendo en cuenta la magia que suele crear, fue una mala noche.

  • FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Sustitutos y entrenador

    Robert Lewandowski (4/10):

    Sustituyó a Casado en la primera parte. Apenas pudo tocar el balón, tal era el férreo marcaje individual del Atlético.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sustituyó a 4-0 en la segunda parte.

    Joao Cancelo (6/10):

    Sustitución tardía.

    Gerard Martín (sin puntuar):

    Entró tras la tarjeta roja.

    Hansi Flick (2/10):

    La línea alta de Flick ha quedado en evidencia como la locura que siempre pareció ser. El Atlético atravesó el Barcelona a su antojo, encontrando repetidamente líneas de pase y ángulos en los que crear oportunidades. Tiene suerte de que el marcador solo fuera 4-0, y si no encuentra un plan B, no durará mucho en el banquillo del Barcelona, aunque vale la pena recordar que esto es solo el descanso de la eliminatoria.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

Primera División
Girona crest
Girona
GIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0