Yamal Bernal Barcelona Atletico
Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Atlético de Madrid: ¡Esta vez no hubo remontada! Lamine Yamal y Marc Bernal brillaron, pero los blaugranas no lograron la épica remontada en la Copa del Rey

El Barcelona se quedó a las puertas de una remontada épica en la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, ya que los blaugranas ganaron el partido de vuelta del martes por 3-0, pero perdieron por 4-3 en el global. El joven centrocampista Marc Bernal marcó dos goles en una noche en la que el Barça lanzó un ataque tras otro, pero no consiguió el cuarto gol que habría llevado el partido a la prórroga.

Ferran Torres desperdició dos ocasiones tempranas al fallar dos veces el tiro cuando estaba bien colocado, pero el Barça se adelantó cuando Bernal remató a puerta vacía tras una jugada de Lamine Yamal, que dejó atrás a dos defensas del Atlético y envió un balón raso al área pequeña.

Los visitantes rara vez crearon peligro en ataque, aunque Ademola Lookman debería haberlo hecho mejor cuando tuvo una oportunidad de rematar de cabeza al final de la primera parte. Y lo pagó caro momentos después, cuando Pedri fue derribado en el área y Raphinha se adelantó para marcar desde el punto de penalti con el último disparo antes del descanso.

Con renovada confianza, el Barça salió en busca de más goles, y Joao Cancelo y Bernal obligaron a Juan Musso a realizar dos paradas desde el borde del área. Esos dos jugadores acabaron combinándose para marcar el tercer gol del Barça, cuando un centro de Cancelo fue rematado de volea por Bernal en el segundo palo.

El Barcelona siguió atacando sin descanso, pero no consiguió poner a prueba a Musso en la portería del Atlético, y el disparo de Gerard Martín que se fue por encima del larguero fue lo más cerca que estuvieron de empatar la eliminatoria. En su lugar, será el Atlético quien se enfrente al Real Sociedad o al Athletic Club en la final de abril.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Rara vez se vio exigido, pero se desenvolvió bien cuando se vio obligado a realizar una parada.

    Jules Kounde (N/A):

    Se vio obligado a abandonar el campo por lesión tras solo 12 minutos.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Realizó numerosas intervenciones excelentes dentro y alrededor de su área, al tiempo que mostró una gran compostura en la posesión del balón.

    Gerard Martin (6/10):

    Sólido junto a Cubarsi. Cuando perdía el balón, trabajaba duro para recuperarlo.

    Joao Cancelo (7/10):

    Se vio obligado a cambiar al lateral derecho tras la lesión temprana de Koundé, lo que le llevó a desempeñar un papel más invertido. Combinó bien con Yamal en algunas ocasiones, mientras que su magnífico pase creó el segundo gol de Bernal.

    Centro del campo

    Pedri (7/10):

    Realizó algunos pases hacia delante magníficos y fue su irrupción en el área lo que provocó el penalti. Quizás la falta de forma física le hizo desvanecerse un poco a medida que pasaba el tiempo.

    Marc Bernal (8/10):

    Estuvo en el lugar adecuado para abrir el marcador desde cerca y luego se coló en el segundo palo para marcar el 3-0 con un remate sereno. Sigue demostrando por qué se le compara con Busquets en Cataluña.

    Fermín López (5/10):

    Mostró mucha energía, pero le costó entrar en juego antes de ser sustituido poco después de la hora de juego.

    Ataque

    Lamine Yamal (9/10):

    Puso en aprietos a la defensa del Atlético cada vez que recuperaba el balón y realizó algunos regates maravillosos, incluido el que dio lugar al primer gol. 

    Ferran Torres (4/10):

    Falló dos ocasiones en la primera parte cuando estaba bien colocado y no aportó mucho como sustituto de Lewandowski antes de ser sustituido.

    Raphinha (7/10):

    Tuvo algunos momentos brillantes y marcó con maestría el penalti, pero su puntería en el juego abierto falló con demasiada frecuencia.

    Sustitutos y entrenador

    Alejandro Balde (6/10):

    Sustituyó a Koundé al principio y mantuvo las cosas bastante sencillas en posesión. Se sintió un poco aislado en defensa en algunos momentos antes de tener que abandonar el campo por una lesión.

    Marcus Rashford (5/10):

    Hizo un par de carreras por la izquierda, pero no logró crear nada destacable.

    Dani Olmo (6/10):

    Intentó involucrarse en cuanto sustituyó a Fermín y fue un incordio para la defensa del Atlético.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sustituyó al lesionado Balde, pero pasó la mayor parte del tiempo en el campo en la delantera.

    Hansi Flick (6/10):

    No podía haber hecho mucho más. Eligió una alineación ofensiva, aunque se vio obligado a realizar dos sustituciones por lesiones. Debe asumir la culpa de que el Barça perdiera la eliminatoria tras el partido de ida, pero no podía haber hecho mucho más en este partido.

