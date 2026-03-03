Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Atlético de Madrid: ¡Esta vez no hubo remontada! Lamine Yamal y Marc Bernal brillaron, pero los blaugranas no lograron la épica remontada en la Copa del Rey

Ferran Torres desperdició dos ocasiones tempranas al fallar dos veces el tiro cuando estaba bien colocado, pero el Barça se adelantó cuando Bernal remató a puerta vacía tras una jugada de Lamine Yamal, que dejó atrás a dos defensas del Atlético y envió un balón raso al área pequeña.

Los visitantes rara vez crearon peligro en ataque, aunque Ademola Lookman debería haberlo hecho mejor cuando tuvo una oportunidad de rematar de cabeza al final de la primera parte. Y lo pagó caro momentos después, cuando Pedri fue derribado en el área y Raphinha se adelantó para marcar desde el punto de penalti con el último disparo antes del descanso.

Con renovada confianza, el Barça salió en busca de más goles, y Joao Cancelo y Bernal obligaron a Juan Musso a realizar dos paradas desde el borde del área. Esos dos jugadores acabaron combinándose para marcar el tercer gol del Barça, cuando un centro de Cancelo fue rematado de volea por Bernal en el segundo palo.

El Barcelona siguió atacando sin descanso, pero no consiguió poner a prueba a Musso en la portería del Atlético, y el disparo de Gerard Martín que se fue por encima del larguero fue lo más cerca que estuvieron de empatar la eliminatoria. En su lugar, será el Atlético quien se enfrente al Real Sociedad o al Athletic Club en la final de abril.

GOAL puntúa a los jugadores del Barça en el Camp Nou...