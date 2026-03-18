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Raphinha Lewandowski Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Barcelona ante el Newcastle: Raphinha sigue en racha, mientras que Robert Lewandowski recupera su olfato goleador en la goleada blaugrana que les da el pase a la Liga de Campeones

El Barcelona se clasificó sin problemas para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras arrollar al Newcastle en la segunda parte y ganar el partido de vuelta de los octavos de final por 7-2, logrando así una victoria global por 8-3. Raphinha participó activamente en seis de los goles, marcando él mismo dos, mientras que Robert Lewandowski también anotó un doblete; además, Marc Bernal, Lamine Yamal y Fermín López también vieron puerta.

Tras empatar a 1-1 en el partido de ida en St. James' Park, el Barça se adelantó en la eliminatoria a los seis minutos, cuando Raphinha envió un disparo raso y con efecto al segundo palo. Sin embargo, el Newcastle reaccionó y empató gracias a un remate de Anthony Elanga tras una bonita jugada colectiva, pero los blaugranas volvieron a ponerse por delante menos de tres minutos después, cuando Bernal marcó a bocajarro tras un rechace de Gerard Martín a un lanzamiento de falta de Raphinha.

Elanga anotó su segundo gol de la noche para volver a empatar después de que Yamal perdiera el balón en el borde de su propia área, y la noche del joven parecía empeorar cuando disparó alto con la portería a sus pies tras un rechace de Raphinha que le dejó el balón en los pies. Sin embargo, consiguió su gol en el tiempo de descuento de la primera parte, al transformar un penalti tras una falta de Kieran Trippier sobre Raphinha.

El equipo de Hansi Flick dio un paso al frente tras el descanso y marcó tres goles en diez minutos para sentenciar el partido. Primero, Fermín corrió hacia un pase en profundidad de Raphinha para rematar; después, Lewandowski cabeceó a la red un córner y, a continuación, corrió hacia un pase de Yamal para marcar su segundo gol de la noche. Con la eliminatoria sentenciada, Raphinha anotó el séptimo cuando un pase de Jacob Ramsey a través del área le llegó a los pies.

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Portero y defensa

    Joan García (6/10):

    Nunca se vio realmente en apuros y poco pudo hacer ante los dos goles de Elanga. Se mostró sereno con el balón en los pies, pero preocupa un poco que tuviera que abandonar el terreno de juego por una lesión en los últimos minutos.

    Eric García (4/10):

    No pudo contener a Barnes por su banda y su entrada imprudente provocó el primer gol del empate de Elanga. Al parecer, se lesionó, ya que fue sustituido a mitad de la primera parte.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Apenas logró mantener unida la zaga del Barça, aunque algunos de sus pases entre líneas fueron magníficos.

    Gerard Martín (6/10):

    Se quedó muy descolocado en el primer gol de Elanga, pero por lo demás estuvo bastante sólido, aunque se precipitó en un par de despejes. Mantuvo la compostura para cabecear el balón hacia Bernal en el segundo gol.

    Joao Cancelo (5/10):

    Se lanzaba al ataque en cada oportunidad, aunque eso le llevó a quedarse fuera de posición en los dos goles de Elanga.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Pedri (7/10):

    Le costó llevar la iniciativa en la primera parte, pero mejoró mucho tras el descanso. Como era de esperar, el nivel de juego del Barça subió en cuanto tomó las riendas. 

    Marc Bernal (6/10):

    Estuvo en el lugar adecuado para continuar con su buena racha reciente frente a la portería. En algunos momentos le costó lidiar con la presión del Newcastle en el centro del campo.

    Fermín López (7/10):

    Entró y salió del partido, pero se aseguró de dejar huella cuando se le presentó la oportunidad. Se anotó la asistencia del primer gol de Raphinha, su magnífico centro provocó el penalti y luego demostró una gran sangre fría para poner el 4-2 al comienzo de la segunda parte.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Una noche de todo un poco. En un momento dado realizó un giro mágico y un pase para crear el primer gol; al siguiente, perdió el balón con un taconazo en el borde de su propia área, lo que propició el segundo gol del Newcastle. Falló una ocasión clarísima, pero participó en la jugada que le llevó a marcar desde el punto de penalti. Un excelente pase de primera al hueco para Lewandowski en el sexto gol y algunas jugadas de habilidad en la segunda parte hicieron que, en general, fuera una noche positiva para el joven.

    Robert Lewandowski (7/10):

    Parecía muy mayor durante la primera parte, ya que desperdició un par de grandes ocasiones. Se repuso y sentenció la eliminatoria con dos goles rápidos, el segundo de los cuales fue un remate típico de Lewandowski.

    Raphinha (9/10):

    El jugador más destacado de la noche, participó en cada uno de los cinco primeros goles del Barça. Demostró gran sangre fría para marcar el primero, lanzó el tiro libre que dio lugar al segundo, provocó el penalti del tercero y asistió en los dos siguientes. Coronó su noche marcando el séptimo con facilidad.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ronald Araujo (5/10):

    No inspiró confianza como lateral derecho y recibió una tarjeta amarilla antes del descanso. Se mostró más cómodo una vez que pasó a jugar como defensa central.

    Xavi Espart (6/10):

    Otra brillante actuación del joven lateral.

    Ferran Torres (5/10):

    Al delantero español no le salió gran cosa tras sustituir a Lewandowski

    Dani Olmo (6/10):

    Mostró algunos buenos toques en el centro del campo durante el último cuarto de partido.

    Wojciech Szczesny (N/A):

    Salió al campo en sustitución del lesionado García en los últimos minutos.

    Hansi Flick (7/10):

    Los problemas defensivos siguen siendo motivo de preocupación, pero realizó los ajustes necesarios en el descanso para llevarse la victoria.

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