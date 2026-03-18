Calificaciones de los jugadores del Barcelona ante el Newcastle: Raphinha sigue en racha, mientras que Robert Lewandowski recupera su olfato goleador en la goleada blaugrana que les da el pase a la Liga de Campeones

Tras empatar a 1-1 en el partido de ida en St. James' Park, el Barça se adelantó en la eliminatoria a los seis minutos, cuando Raphinha envió un disparo raso y con efecto al segundo palo. Sin embargo, el Newcastle reaccionó y empató gracias a un remate de Anthony Elanga tras una bonita jugada colectiva, pero los blaugranas volvieron a ponerse por delante menos de tres minutos después, cuando Bernal marcó a bocajarro tras un rechace de Gerard Martín a un lanzamiento de falta de Raphinha.

Elanga anotó su segundo gol de la noche para volver a empatar después de que Yamal perdiera el balón en el borde de su propia área, y la noche del joven parecía empeorar cuando disparó alto con la portería a sus pies tras un rechace de Raphinha que le dejó el balón en los pies. Sin embargo, consiguió su gol en el tiempo de descuento de la primera parte, al transformar un penalti tras una falta de Kieran Trippier sobre Raphinha.

El equipo de Hansi Flick dio un paso al frente tras el descanso y marcó tres goles en diez minutos para sentenciar el partido. Primero, Fermín corrió hacia un pase en profundidad de Raphinha para rematar; después, Lewandowski cabeceó a la red un córner y, a continuación, corrió hacia un pase de Yamal para marcar su segundo gol de la noche. Con la eliminatoria sentenciada, Raphinha anotó el séptimo cuando un pase de Jacob Ramsey a través del área le llegó a los pies.

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