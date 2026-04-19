Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Man City: ¡Se acabó la fiesta! Gabriel sufre una paliza a manos de Erling Haaland mientras se desvanecen las esperanzas de los Gunners de luchar por el título de la Premier League

Los Gunners llevan cuatro partidos sin ganar en las competiciones nacionales, lo que les ha costado la eliminación en ambas copas y ceder el liderato al City. Pareció que podrían empatar y mantener viva la lucha por el título tras igualar el gol inicial de Rayan Cherki, cuando Kai Havertz aprovechó un despeje de Gianluigi Donnarumma para marcar en el minuto 18.

Tras el descanso, Donnarumma detuvo un remate de Havertz y un disparo envenenado de Eberechi Eze golpeó el poste. Luego, Haaland aprovechó una asistencia de Nico O’Reilly para devolver la ventaja al City. En el descuento, Trossard asistió a Havertz, cuyo cabezazo se marchó alto, y los visitantes se marcharon desanimados.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Etihad Stadium...