Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Arsenal Manchester City 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Man City: ¡Se acabó la fiesta! Gabriel sufre una paliza a manos de Erling Haaland mientras se desvanecen las esperanzas de los Gunners de luchar por el título de la Premier League

Player ratings
FEATURES
Manchester City vs Arsenal
Manchester City
Arsenal
Premier League

Las esperanzas del Arsenal de ganar el título han sufrido otro duro revés, ya que el gol de Erling Haaland en la segunda parte decidió a favor del Manchester City el titánico duelo por el título de la Premier League disputado esta tarde. Haaland marcó en el minuto 65 para sellar la victoria por 2-1 del equipo de Pep Guardiola, que se colocará en lo más alto de la tabla si gana el partido que le queda pendiente contra el Burnley a mediados de semana.

Los Gunners llevan cuatro partidos sin ganar en las competiciones nacionales, lo que les ha costado la eliminación en ambas copas y ceder el liderato al City. Pareció que podrían empatar y mantener viva la lucha por el título tras igualar el gol inicial de Rayan Cherki, cuando Kai Havertz aprovechó un despeje de Gianluigi Donnarumma para marcar en el minuto 18.

Tras el descanso, Donnarumma detuvo un remate de Havertz y un disparo envenenado de Eberechi Eze golpeó el poste. Luego, Haaland aprovechó una asistencia de Nico O’Reilly para devolver la ventaja al City. En el descuento, Trossard asistió a Havertz, cuyo cabezazo se marchó alto, y los visitantes se marcharon desanimados.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Etihad Stadium...

  • Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Sufrió nervios al inicio al intentar sacar el balón, luego se serenó y no tuvo culpa en los goles.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sufrió ante Doku, especialmente tras la amarilla en la primera parte.

    William Saliba (7/10):

    Sólido en defensa. Haaland se desmarcaba hacia él para escapar de Gabriel y Saliba lo gestionó bien.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    Luchó con Haaland, pero le superaron en los dos goles: primero cuando Cherki evitó su entrada y luego en el remate del noruego. Tuvo suerte de no ser expulsado por un choque tardío con Haaland.

    Piero Hincapié (7/10):

    Realizó un bloqueo clave ante Semenyo y lo mantuvo inactivo.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    En los últimos partidos se ha mostrado mucho más parecido a su yo habitual. Se le vio ágil y muy activo, sobre todo en la primera parte.

    Declan Rice (6/10):

    Trabajó duro, como siempre, pero no pudo influir en el partido tanto como le hubiera gustado.

    Martin Odegaard (7/10):

    Pareció algo oxidado con el balón en algunos momentos, pero su presencia en el centro del campo y su presión fueron clave para el Arsenal. Le creó una gran ocasión a Havertz en la segunda parte.

  • Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Actuación habitual: peligroso a ratos, pero sin acierto. O'Reilly y Guehi lo controlaron. Sustituido por Martinelli al descanso.

    Kai Havertz (5/10):

    Presionó bien a Donnarumma y marcó el empate. Arriba dio salida y presión al Arsenal, pero falló dos ocasiones claras en la segunda parte que podrían haber dado el partido.

    Eberechi Eze (6/10):

    Titular por izquierda por primera vez desde diciembre. Flojo en la acción previa al gol de Cherki, aunque mostró buenos toques en espacios reducidos. Mala suerte: su gran disparo en la segunda parte golpeó el poste.

  • Suplentes y entrenador

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Malas actuaciones en la segunda parte. No estuvo bien en la posesión y nunca llegó a poner en aprietos al City.

    Leandro Trossard (6/10):

    Brillante centro en los últimos minutos que debió terminar en el empate de Havertz.

    Ben White (6/10):

    Se proyectó con peligro por la derecha.

    Viktor Gyokeres (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Mikel Arteta (6/10):

    Su equipo jugó mejor que contra el Bournemouth y mereció ganar, pero no fue suficiente.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW