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Bukayo Saka Arsenal Fulham GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Fulham: ¡Vuelve Bukayo Saka! «Starboy» brilla y los Gunners se escapan seis puntos -y mejoran su diferencia de goles- con una cómoda victoria en el Emirates

Player ratings
Arsenal
B. Saka
V. Gyoekeres
Premier League
FEATURES
M. Arteta
Arsenal vs Fulham
Fulham

Bukayo Saka celebró su primera titularidad en la Premier League con el Arsenal desde marzo con un gol y una asistencia, mientras el equipo de Mikel Arteta goleaba 3-0 al Fulham en el Emirates el sábado, colocándose seis puntos por encima del Manchester City en lo más alto de la tabla. El “Starboy” gunner, recién recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles tras el empate ante el Atlético en la ida de semifinales de la Champions, no mostró signos de falta de ritmo en un encuentro que su equipo debía ganar sí o sí.

Saka desbordó a Antonee Robinson en la primera parte. Primero dejó solo ante la portería a Gyokeres tras regatear a Raúl Jiménez por la derecha y luego dobló la ventaja del Arsenal con un preciso remate al primer palo tras pase del sueco.

Gyokeres marcó el 3-0 rematando de cabeza un centro de Leandro Trossard justo antes del descanso. Con el partido sentenciado, Arteta decidió reservar a Saka para que esté al 100 % en la vuelta del martes contra el Atlético.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal que saltaron al campo en el norte de Londres...

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Poco trabajo ante un flojo Fulham.

    Ben White (5/10):

    El eslabón débil de la zaga del Arsenal. Subió al ataque cuando pudo, pero su distribución fue deficiente.

    William Saliba (7/10):

    Sin trabajo defensivo, el francés se sumó al ataque y casi asistió a Gabriel con un pase preciso al segundo palo.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Ganó el duelo físico a Raúl Jiménez y, como siempre, aprovechó las jugadas a balón parado.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Actuó de lateral izquierdo. Tuvo mala suerte: le anularon (correctamente) un buen cabezazo por fuera de juego y otro impactó en el larguero, pero mostró ser una salida eficaz por la banda. También realizó un bloqueo clave que evitó el gol de Jiménez en la primera parte.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Jugó en su demarcación favorita y ayudó al dominio del Arsenal con muchos duelos ganados y casi sin fallos en el pase. ¿Podría ser titular ante el Atlético en lugar del cansado Martin Zubimendi?...

    Declan Rice (7/10):

    Tuvo un partido tranquilo en la base del centro del campo del Arsenal, pero mantuvo el ritmo del juego con sus pases precisos. Se le concedió un merecido descanso poco después de la hora de juego.

    Eberechi Eze (6/10):

    Sustituyó al lesionado capitán Martin Odegaard como mediapunta y asistieron a Gyokeres en el segundo tanto con un pase profundo. Tras el descanso, como todo el Arsenal, bajó intensidad y profundidad.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (8/10):

    Regresó como titular, asistió a Gyokeres y marcó el 2-0 con un remate potente. Fue sustituido al descanso, pensando en el Atlético.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Rompió el empate con el tipo de gol para el que fue fichado y luego asistió a Saka para que marcara el segundo del Arsenal. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar, ya que el sueco hizo un trabajo extraordinario al desviar al fondo de la red un centro en profundidad de Trossard. Lo único negativo fue que Gyokeres no lograra completar su hat-trick tras recibir un pase en profundidad al comienzo de la segunda parte.

    Leandro Trossard (7/10):

    Partido intenso del belga: le anularon una asistencia por fuera de juego de Calafiori, pero finalmente obtuvo recompensa con el gol de Gyokeres tras una gran incursión por la izquierda.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noni Madueke (6/10):

    Salió en el descanso por Saka y también le causó problemas a Robinson.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Tomó el relevo de Rice en el centro del campo a mitad de la segunda parte y mantuvo el ritmo del partido.

    Gabriel Jesús (6/10):

    Sustituyó a Gyokeres en la delantera en el minuto 64, pero solo tuvo un par de ocasiones a medias.

    Max Dowman (N/A):

    Entró en los últimos 13 minutos y mostró su habilidad con el regate.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Salió por White en los últimos minutos.

    Mikel Arteta (8/10):

    La noche fue perfecta para el español: Saka brilló, Gyokeres marcó dos goles y el partido ya estaba sentenciado al descanso, lo que le permitió retirar a los dos delanteros y a Rice. El Arsenal ahora está en una posición inmejorable tanto en la Premier League como en la Champions League.

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