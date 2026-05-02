Saka desbordó al lateral del Fulham, Antonee Robinson, y asistió a Viktor Gyokeres para abrir el marcador. Luego dobló la ventaja del Arsenal con un remate al primer palo tras pase del sueco.

Gyokeres puso el 3-0 al rematar de cabeza un centro de Leandro Trossard justo antes del descanso. Con el partido sentenciado, Arteta decidió reservar a Saka para que esté al 100 % para el partido de vuelta del martes contra el Atlético.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal que saltaron al campo en el norte de Londres...