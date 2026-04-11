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Arsenal Bournemouth 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Bournemouth: Los Gunners, en crisis, deben despertar. Martinelli, Havertz y Madueke jugaron mal y dejaron que el City volviera a la lucha

Player ratings
Arsenal
FEATURES
Arsenal vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
K. Havertz
N. Madueke
G. Martinelli

El Arsenal sufrió un duro revés en la lucha por el título de la Premier League al caer 2-1 en casa ante el Bournemouth, su tercera derrota en cuatro partidos. El equipo de Mikel Arteta fue inferior en todos los aspectos y desperdició la oportunidad de ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Manchester City, que aún debe jugar el domingo contra el Chelsea.

Arteta pidió a la afición del Arsenal que marcara la diferencia en el partido de mediodía, pero los locales no ofrecieron motivos para celebrar, pues apenas generaron ocasiones ante un Bournemouth que lleva 12 encuentros sin perder en la liga.

Tras un buen inicio, los visitantes se adelantaron merecidamente en el 17' cuando Junior Kroupi remató un centro de Adrien Truffert que llegó al segundo palo tras desviarse en William Saliba. 

Viktor Gyökeres igualó de penalti justo antes del descanso, pero el Arsenal nunca pareció capaz de ganar, así que no extrañó que Alex Scott sentenciara en la segunda parte para dar a los Cherries un triunfo merecido.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (5/10):

    Sin culpa en el gol de Kroupi, mostró buena salida de balón pero sobrevivió a un pase arriesgado que casi aprovecha Evanilson. 

    Ben White (5/10):

    Inestable: le sorprendieron en el primer gol, aunque apoyó en ataque.

    William Saliba (6/10):

    Desafortunado en el centro que derivó en el gol de Kroupi tras rebotar en su bota. Siempre alerta ante el dinámico ataque del Bournemouth.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Buen duelo con Evanilson; el mejor defensa del Arsenal en un partido decepcionante.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Era apenas su segunda titularidad en la Premier League esta temporada y mostró una notable mejora respecto a su actuación contra el Southampton.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (3/10):

    Está pasando por un mal momento: retuvo el balón demasiado tiempo y eso causó problemas.

    Declan Rice (7/10):

    Capitán del día, intentó impulsar al equipo. 

    Kai Havertz (4/10):

    Un mal día: héroe a mitad de semana en Portugal, pero hoy nada le salió. Falló un cabezazo claro y perdió balones por descuido. 

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Lanzó un par de saques de esquina peligrosos, pero eso fue lo mejor que hizo. Fue sustituido por Dowman poco después del descanso.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    No paró de correr y marcó de penalti el 1-1.

    Gabriel Martinelli (3/10):

    No logró entrar en el partido por la banda izquierda. No supuso ninguna amenaza real y fue sustituido al comienzo de la segunda parte.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Eberechi Eze (6/10):

    Aportó algo más de presencia al Arsenal en las zonas centrales, pero no logró tener impacto en el último tercio del campo.

    Max Dowman (5/10):

    No repitió sus hazañas contra el Everton.

    Leandro Trossard (5/10):

    Realizó un excelente bloqueo en el borde de su propia área, pero eso fue lo mejor que hizo.

    Gabriel Jesús (N/A):

    Sin impacto al entrar en los últimos minutos.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Salió en los últimos compases para sustituir a White.

    Mikel Arteta (5/10):

    Las lesiones le complicaron, apostó por un trío ofensivo que nunca funcionó y sus cambios no influyeron.

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