Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Atlético de Madrid: Viktor Gyokeres responde y Declan Rice domina, pero la semifinal de la Liga de Campeones aún está en el aire

Player ratings
Arsenal
V. Gyoekeres
Liga de Campeones
FEATURES
Atlético Madrid vs Arsenal

El Arsenal empató 1-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el miércoles. El equipo inglés reclamó un penalti en los últimos minutos que podría haberle dado la victoria, tras los tantos desde el punto de penalti de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez en cada parte.

Los visitantes dominaron una primera parte prudente que acabó con un potente disparo de Gyokeres tras ser derribado en el área por David Hancko. David Raya había realizado una buena parada a un gran disparo de Álvarez, y Noni Madueke rozó el gol con un tiro con efecto, pero las ocasiones fueron escasas.

Tras el descanso el Arsenal perdió el control y sufrió. Álvarez empató de penalti a los 10′ del segundo tiempo, tras mano de Ben White. Luego llegaron ocasiones claras: Raya detuvo un remate a bocajarro de Lookman, Magalhães bloqueó otro de Griezmann y el francés acertó el poste.

A diez minutos del final, Eberechi Eze cayó tras otra entrada de Hancko y el árbitro señaló el punto de penalti, pero revocó su decisión tras revisar el monitor. En el añadido, Nahuel Molina lanzó por encima del larguero y el 1-1 final confirmó el reparto de puntos en la ida.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    El Arsenal sufrió menos gracias a su portero. Detuvo disparos clave de Álvarez y Lookman (dos cada uno), aunque no evitó el penalti.

    Ben White (6/10):

    Sufrió ante Lookman, perdió a su marca en ocasiones y recibió tarjeta por un gesto de brazo.

    William Saliba (7/10):

    Pudo complicarse en un par de acciones, pero en general mostró solidez y realizó intervenciones clave.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Inició algo impreciso con el balón, pero luego realizó un bloqueo providencial que evitó el gol de Griezmann a bocajarro.

    Piero Hincapié (6/10):

    Se situó bien en ataque, aunque ralentizó el juego. Sólido en defensa.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Jugó con tranquilidad, pero a veces se desmarcó en la lucha por el centro del campo, lo que obligó a Rice a asumir gran parte del trabajo.

    Declan Rice (7/10):

    Se creció en un ambiente intenso, apareciendo por todas partes. Realizó algunas intervenciones defensivas cruciales y también impulsó los ataques.

    Martin Odegaard (5/10):

    Conectó bien el centro del campo con el ataque, pero no generó muchas ocasiones y fue sustituido pronto por Eze.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo, pero luego decayó y fue sustituido.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Mostró gran esfuerzo e inteligencia al provocar y transformar el penalti, pero fue más discreto en la segunda parte.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Nunca se encontró cómodo y, cuando el Atlético dominó, fue sustituido.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Eberechi Eze (7/10):

    Más incisivo que Odegaard y merecedor de un penalti por una jugada ingeniosa.

    Gabriel Jesús (6/10):

    Se involucró rápido y generó peligro con su físico, aunque sin ocasiones claras.

    Bukayo Saka (6/10):

    Más peligroso que Madueke, aunque falló en el remate.

    Leandro Trossard (6/10):

    Se movió mucho en el espacio intermedio, pero a menudo se veía rodeado por los defensas del Atlético antes de poder realizar un pase o un disparo.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Salió al campo para ayudar a que el Arsenal mantuviera un importante empate.

    Mikel Arteta (7/10):

    No le gustará cómo su equipo cedió el control en la segunda parte, pero seguramente habría firmado el empate antes del partido y la profesionalidad de su equipo en la primera parte fue impresionante.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Fulham crest
Fulham
FUL