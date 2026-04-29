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Arsenal Atletico Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Atlético de Madrid: Viktor Gyokeres respondió cuando más se le necesitó y Declan Rice dominó, pero la semifinal de la Liga de Campeones aún está en el aire

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Arsenal
V. Gyoekeres
Liga de Campeones
FEATURES
Atlético Madrid vs Arsenal

El Arsenal empató 1-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el miércoles. El equipo inglés reclamó un penalti en los últimos minutos que podría haberle dado la victoria, tras los tantos desde el punto de penalti de Viktor Gyokeres y Julián Álvarez en cada parte.

Los visitantes dominaron una primera parte prudente que culminó con un potente disparo de Gyokeres tras ser derribado en el área por David Hancko. David Raya realizó una buena parada a un disparo de Álvarez, y Noni Madueke rozó el gol con un tiro con efecto, pero hubo pocas ocasiones.

Tras el descanso el Arsenal perdió el control y sufrió. Álvarez empató de penalti a los 10′ del segundo tiempo, tras mano de Ben White. Luego llegaron ocasiones claras: Raya detuvo un remate a bocajarro de Lookman, Magalhães bloqueó a Griezmann y el francés acertó el poste.

A los 80 minutos el árbitro señaló un posible tercer penalti sobre Eberechi Eze, pero tras revisar el monitor cambió de opinión. En el añadido, Nahuel Molina lanzó alto y los Gunners salvaron un valioso empate en la ida.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    El Arsenal sufrió menos gracias a su portero. Detuvo disparos clave de Álvarez y Lookman (dos cada uno), aunque no evitó el penalti.

    Ben White (6/10):

    Sufrió ante el peligroso Lookman, perdió a su hombre en ocasiones y fue sancionado por un gesto con el brazo.

    William Saliba (7/10):

    Pudo complicarse en un par de acciones, pero en general mostró solidez y realizó intervenciones clave.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Impreciso con el balón al inicio. Realizó un bloqueo milagroso que evitó el gol de Griezmann a bocajarro.

    Piero Hincapié (6/10):

    Se situó bien en ataque, aunque ralentizó el juego. Sólido en defensa.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Jugó con tranquilidad, pero a veces se desmarcó en la lucha por el centro del campo, lo que obligó a Rice a asumir gran parte del trabajo.

    Declan Rice (7/10):

    Se creció en un ambiente intenso, apareciendo por todas partes. Realizó algunas intervenciones defensivas cruciales y también impulsó los ataques.

    Martin Odegaard (5/10):

    Conectó bien el centro del campo con el ataque, pero no generó muchas ocasiones y fue sustituido pronto por Eze.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo, pero luego decayó y fue sustituido.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Mostró gran esfuerzo e inteligencia al provocar y transformar el penalti, pero fue más discreto en la segunda parte.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Nunca se encontró cómodo y fue reemplazado cuando el Atlético dominó.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Eberechi Eze (7/10):

    Más incisivo que Odegaard y merecedor de un penalti por una jugada ingeniosa.

    Gabriel Jesús (6/10):

    Se involucró rápido y generó peligro con su físico, aunque sin ocasiones claras.

    Bukayo Saka (6/10):

    Más peligroso que Madueke, aunque falto de acierto en el remate.

    Leandro Trossard (6/10):

    Se movió mucho en el espacio intermedio, pero a menudo se veía rodeado por los defensas del Atlético antes de poder realizar un pase o un disparo.

    Cristhian Mosquera (N/A):

    Salió al campo para ayudar a que el Arsenal mantuviera un importante empate.

    Mikel Arteta (7/10):

    No le gustará cómo su equipo cedió el control en la segunda parte, pero seguramente habría firmado el empate antes del partido y la profesionalidad de su equipo en la primera parte fue impresionante.

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