Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. Atlético de Madrid: Viktor Gyokeres responde y Declan Rice domina, pero la semifinal de la Liga de Campeones aún está en el aire

Los visitantes dominaron una primera parte prudente que acabó con un potente disparo de Gyokeres tras ser derribado en el área por David Hancko. David Raya había realizado una buena parada a un gran disparo de Álvarez, y Noni Madueke rozó el gol con un tiro con efecto, pero las ocasiones fueron escasas.

Tras el descanso el Arsenal perdió el control y sufrió. Álvarez empató de penalti a los 10′ del segundo tiempo, tras mano de Ben White. Luego llegaron ocasiones claras: Raya detuvo un remate a bocajarro de Lookman, Magalhães bloqueó otro de Griezmann y el francés acertó el poste.

A diez minutos del final, Eberechi Eze cayó tras otra entrada de Hancko y el árbitro señaló el punto de penalti, pero revocó su decisión tras revisar el monitor. En el añadido, Nahuel Molina lanzó por encima del larguero y el 1-1 final confirmó el reparto de puntos en la ida.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Metropolitano...