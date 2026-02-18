Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra los Wolves: ¡Se están desmoronando! La precipitación de David Raya resulta desastrosa, ya que los Gunners pierden más puntos en la carrera por el título de la Premier League a pesar de la actuación estelar de Bukayo Saka en el puesto número 10

El Arsenal tenía mucha presión, ya que tenía la oportunidad de reafirmarse una vez más ampliando su ventaja sobre el Manchester City en la cima de la tabla, pero cualquier nerviosismo se disipó en los primeros cinco minutos cuando Declan Rice envió un centro para Saka, quien remató de cabeza y marcó su primer gol desde principios de diciembre.

Los visitantes titubearon un poco en ataque durante el resto de la primera parte, sin encontrar realmente su ritmo, pero tampoco tuvieron que hacer frente a muchos ataques peligrosos de sus anémicos anfitriones. A continuación, consiguieron lo que parecía ser el segundo gol que confirmaba la victoria cuando Hincapie levantó un disparo por encima de José Sa, pero los Wolves volvieron a meterse en el partido poco después, cuando Bueno marcó con un impresionante disparo desde fuera del área.

Ese gol hizo que los últimos compases fueran bastante angustiosos para el Arsenal, y todo llegó a su punto álgido de forma extraordinaria al final del partido, cuando Raya falló en un centro y se lo entregó directamente a Edozie, cuyo disparo golpeó a Calafiori antes de colarse en el fondo de la red.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en Molineux...