Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Wigan: Eberechi Eze vuelve a la acción mientras los Gunners avanzan a la quinta ronda de la FA Cup

Eberechi Eze se recuperó de su pesadilla entre semana en Brentford para ayudar al Arsenal a establecer un nuevo récord en la FA Cup, tras golear al Wigan por 4-0 y pasar a la quinta ronda. Eze, cuya forma ha sido objeto de mucho escrutinio tras haber sido sustituido en el descanso por Mikel Arteta durante el empate 1-1 del jueves por la noche en el Gtech Stadium, dio dos magníficas asistencias al principio del partido, y los Gunners se convirtieron en el primer equipo de la Premier League de la historia en marcar cuatro goles en los primeros 30 minutos de un partido de la FA Cup.

El internacional inglés asistió a Noni Madueke para que marcara el primer gol en el minuto 11 con un magnífico pase en profundidad y repitió la jugada ocho minutos más tarde, cuando envió a Gabriel Martinelli a marcar su décimo gol en competiciones de copa esta temporada con el equipo de Mikel Arteta.

A continuación, Jack Hunt desvió a su propia portería un centro de Bukayo Saka, antes de que Gabriel Jesús superara el fuera de juego y corriera hacia un pase en profundidad de Christian Norgaard para batir con un bonito remate al portero del Wigan, Sam Tickle, en el minuto 27.

En ese momento parecía que el Arsenal iba a conseguir una goleada, pero ese fue el final del marcador, ya que el suplente Viktor Gyokeres estrelló un balón en el poste en la segunda parte y Tickle realizó buenas paradas para evitar los goles de Eze y Martinelli.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium.

    Portero y defensa

    Kepa Arrizabalaga (7/10):

    Buena parada para detener a Joseph Taylor y mantener su portería a cero.

    Ben White (7/10):

    Subió y bajó por la banda derecha durante toda la tarde. Siempre fue una amenaza, pero tuvo que abandonar el campo al final del partido tras recibir un golpe.

    William Saliba (7/10):

    Volvió al equipo tras una enfermedad y jugó 60 minutos antes de ser sustituido.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Apenas tuvo problemas. No volverá a tener una tarde tan fácil en mucho tiempo.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    Iba a jugar en el centro del campo, pero tuvo que ocupar el puesto de lateral izquierdo debido a la ausencia de Calafiori. Pasó una tarde tranquila, desplazándose hacia el centro del campo.

    Centro del campo

    Christian Norgaard (8/10):

    Como siempre, rindió bien cuando se le dio la oportunidad. Realizó una magnífica asistencia para el gol de Jesús y siempre buscó jugar el balón hacia adelante.

    Bukayo Saka (7/10):

    Entró en el equipo en el último minuto debido a la retirada de Calafiori tras el calentamiento. Resultó extraño verlo jugar en el centro del campo, pero se mostró cómodo allí, conectando bien con Eze y Norgaard.

    Eberechi Eze (8/10):

    Justo la tarde que necesitaba después del partido contra el Brentford. Dos magníficas asistencias para los dos primeros goles. Tocó mucho el balón y disfrutó del espacio que le dieron.

    Ataque

    Noni Madueke (8/10):

    El Wigan no pudo con él. Abrió el marcador con un buen remate y causó problemas constantemente por la derecha.

    Gabriel Jesus (7/10):

    Gran remate para poner el 4-0 tras superar el fuera de juego. El Wigan tuvo dificultades para contener sus movimientos.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Demasiado rápido para la defensa del Wigan. Gran carrera y remate para poner el 2-0.

    Sustitutos y entrenador

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Golpeó el poste con su única ocasión clara de gol.

    Marli Salmon (6/10):

    El defensa de 16 años se mostró muy tranquilo en su debut en casa. Una bonita jugada para superar a su rival hizo levantarse a la afición.

    Leandro Trossard (6/10):

    Pocos momentos destacados por la izquierda.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Salió al final del partido para sustituir al lesionado Ben White.

    Tommy Setford (N/A):

    Sustituyó a Kepa en la portería en los últimos minutos para debutar en casa.

    Mikel Arteta (7/10):

    Estará encantado con el comienzo, pero quizá esperaba más de su equipo en la segunda parte. Hizo buenos cambios en su plantilla.

