Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Wigan: Eberechi Eze vuelve a la acción mientras los Gunners avanzan a la quinta ronda de la FA Cup

El internacional inglés asistió a Noni Madueke para que marcara el primer gol en el minuto 11 con un magnífico pase en profundidad y repitió la jugada ocho minutos más tarde, cuando envió a Gabriel Martinelli a marcar su décimo gol en competiciones de copa esta temporada con el equipo de Mikel Arteta.

A continuación, Jack Hunt desvió a su propia portería un centro de Bukayo Saka, antes de que Gabriel Jesús superara el fuera de juego y corriera hacia un pase en profundidad de Christian Norgaard para batir con un bonito remate al portero del Wigan, Sam Tickle, en el minuto 27.

En ese momento parecía que el Arsenal iba a conseguir una goleada, pero ese fue el final del marcador, ya que el suplente Viktor Gyokeres estrelló un balón en el poste en la segunda parte y Tickle realizó buenas paradas para evitar los goles de Eze y Martinelli.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium.