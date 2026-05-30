Calificaciones de los jugadores del Arsenal vs. PSG: Gabriel pasa de héroe a villano. Su gran actuación defensiva se olvida tras fallar un penalti clave en la final de la Liga de Campeones

Los londinenses del norte, claros outsiders, soñaron desde el minuto 6: Havertz, tras un despeje fallido de Marquinhos que rebotó en Trossard, definió de volea al ángulo.

El tanto permitió al Arsenal hacer lo que mejor sabe: replegarse. Gabriel sobresalió con varias intervenciones clave, como una entrada perfecta a Kvaratskhelia en el área.

Aun así, los Gunners seguían peligrosos al contraataque: Safonov despejó un centro raso de Saka y, en el descuento, Marquinhos bloqueó un disparo de Havertz tras una bonita jugada colectiva.

Sin embargo, el partido cambió tras la hora de juego: Cristhian Mosquera llegó tarde a una pared y derribó a Kvaratskhelia en el área. Dembélé transformó el penalti y igualó el marcador.

En los últimos minutos, el Arsenal resistió una avalancha de ocasiones: Myles Lewis-Skelly desvió un disparo de Kvaratskhelia al poste, David Raya detuvo una carrera de Bradley Barcola y Vitinha lanzó un potente disparo al larguero a un minuto del final.

La prórroga fue cauta; solo se agitó cuando Noni Madueke cayó ante Nuno Mendes, pero el árbitro, ratificado por el VAR, rechazó las protestas del Arsenal. Sin ocasiones claras, el partido se encaminó hacia los penaltis tras desviarse un disparo de Viktor Gyokeres en el último minuto.

En la tanda, Eberechi Eze falló, pero Raya detuvo el tiro de Mendes. En la muerte súbita, el PSG marcó su quinto penalti y, acto seguido, Gabriel lanzó alto y erró, dando la victoria al campeón.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Puskas Arena...