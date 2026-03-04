Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Brighton: ¿¡Una victoria digna de campeones!? El colosal Gabriel se erige imponente mientras el gol de Bukayo Saka da a los Gunners una ventaja de siete puntos

El gol de Bukayo Saka en la primera parte dio al Arsenal una crucial victoria por 1-0 en Brighton, aprovechando al máximo el sorprendente empate 2-2 del Manchester City con el Nottingham Forest para situarse con siete puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta estuvo lejos de su mejor nivel en el Amex Stadium, pero el gol de Saka en el minuto nueve les dio algo a lo que aferrarse y, con Gabriel Magalhaes colosal en la zaga, lograron una gran victoria en lo que podría ser una noche decisiva en la lucha por el título.

Tras haber conseguido dos victorias consecutivas en los derbis londinenses, este siempre iba a ser un partido importante para los Gunners, que buscaban al menos mantener su ventaja sobre el Manchester City antes de la quinta ronda de la FA Cup del fin de semana. Y, tras sobrevivir a un susto inicial cuando Gabriel se vio obligado a despejar de cabeza en su propia línea tras un mal despeje de David Raya, se adelantaron gracias a Saka.

En su partido número 300 con el club de su infancia, el capitán suplente del Arsenal esa noche recortó desde la derecha tras recibir un pase de Jurrien Timber y disparó un tiro que se desvió en Carlos Baleba y engañó a Bart Verbruggen en la portería del Brighton.

El Arsenal tuvo dificultades para aprovechar ese primer gol, ya que el Brighton le causó muchos problemas en la primera parte, pero los visitantes sobrevivieron a algunos momentos de nerviosismo y se afianzaron en lo más alto de la tabla gracias a la heroica actuación del Nottingham Forest en Manchester.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Amex Stadium.