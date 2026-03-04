Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Brighton: ¿¡Una victoria digna de campeones!? El colosal Gabriel se erige imponente mientras el gol de Bukayo Saka da a los Gunners una ventaja de siete puntos

El gol de Bukayo Saka en la primera parte dio al Arsenal una crucial victoria por 1-0 en Brighton, aprovechando al máximo el sorprendente empate 2-2 del Manchester City con el Nottingham Forest para situarse con siete puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta estuvo lejos de su mejor nivel en el Amex Stadium, pero el gol de Saka en el minuto nueve les dio algo a lo que aferrarse y, con Gabriel Magalhaes colosal en la zaga, lograron una gran victoria en lo que podría ser una noche decisiva en la lucha por el título.

Tras haber conseguido dos victorias consecutivas en los derbis londinenses, este siempre iba a ser un partido importante para los Gunners, que buscaban al menos mantener su ventaja sobre el Manchester City antes de la quinta ronda de la FA Cup del fin de semana. Y, tras sobrevivir a un susto inicial cuando Gabriel se vio obligado a despejar de cabeza en su propia línea tras un mal despeje de David Raya, se adelantaron gracias a Saka.

En su partido número 300 con el club de su infancia, el capitán suplente del Arsenal esa noche recortó desde la derecha tras recibir un pase de Jurrien Timber y disparó un tiro que se desvió en Carlos Baleba y engañó a Bart Verbruggen en la portería del Brighton.

El Arsenal tuvo dificultades para aprovechar ese primer gol, ya que el Brighton le causó muchos problemas en la primera parte, pero los visitantes sobrevivieron a algunos momentos de nerviosismo y se afianzaron en lo más alto de la tabla gracias a la heroica actuación del Nottingham Forest en Manchester.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Amex Stadium.

  • Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Gabriel le sacó de apuros tras un terrible error inicial. Sin embargo, se recuperó bien después y defendió bien su área.

    Jurrien Timber (7/10):

    Otra contribución al gol con una asistencia a Saka. Sólido como siempre por la derecha.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Sustituyó al lesionado Saliba y recibió una tarjeta amarilla al principio del partido. Sin embargo, gestionó bastante bien la situación y realizó algunas intervenciones cruciales. 

    Gabriel Magalhaes (9/10):

    Despejó un balón en la línea de gol en los primeros minutos y eso marcó la pauta de lo que vendría después. Se lanzó a por todo. Colosal. 

    Piero Hincapié (8/10):

    Otra excelente actuación de un jugador en forma. No tuvo mucho impacto en ataque, pero defendió bien y estuvo magnífico cuando pasó a jugar de central en la segunda parte.

  • Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Un jugador que parece necesitar un descanso. Tarda demasiado cuando tiene el balón y parece mucho más inseguro durante sus primeros meses en la Premier League.

    Declan Rice (7/10):

    Otro partido en el que cometió algunos errores individuales. En ocasiones, los compensó con buenas recuperaciones y fue muy importante en la segunda parte.

    Eberechi Eze (6/10):

    Hizo un buen pase para liberar a Saka al principio, pero después no pudo hacerse con el balón para cambiar el rumbo del partido. 

  • Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Marcó su partido número 300 con el Arsenal con un gol tempranero. Tuvo un poco de suerte con el rebote, pero fue bueno verle lanzar el tiro.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Le costó mucho en un partido que no se desarrolló según sus puntos fuertes. Tuvo que luchar constantemente por balones largos de espaldas a la portería y el Brighton le controló con comodidad.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Sin impacto real. Trabajó duro como siempre, pero no supuso ninguna amenaza por la izquierda.

  • Sustitutos y entrenador

    Kai Havertz (6/10):

    Dio al Arsenal más control en la parte superior, lo que les ayudó a conseguir los tan necesarios periodos de posesión en el campo del Brighton. 

    Leandro Trossard (5/10):

    Los aficionados del Brighton le hicieron pasar un mal rato, y disfrutaron especialmente con un disparo fallido que salió fuera.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Su entrada permitió al Arsenal tener más alegría en el centro del campo gracias a su forma de invertir.

    Christian Norgaard (N/A):

    Sustituyó al cansado Zubimendi en los últimos 10 minutos.

    Mikel Arteta (7/10):

    No puede haber estado contento con el rendimiento de su equipo en la primera parte. Sin embargo, sus cambios tras el descanso sí que supusieron una mejora.

