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Eberechi Eze Declan Rice Arsenal Leverkusen 2025-26Getty Images
Charles Watts

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Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Bayer Leverkusen: ¡Eberechi Eze, qué jugador tan especial! Un golazo y una joya de Declan Rice aseguran el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones para los aspirantes al cuádruple

Eberechi Eze y Declan Rice auparon al Arsenal a los cuartos de final de la Liga de Campeones de forma sensacional con unos goles espectaculares, tras imponerse los Gunners por 2-0 a un tenaz Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium, sellando así una victoria global por 3-1 sobre el equipo de la Bundesliga. El potentísimo disparo de Eze en la primera parte puso en marcha al equipo de Mikel Arteta, y Rice sentenció la victoria con un excelente segundo gol tras el descanso, lo que les da una cita con el Sporting de Lisboa en los cuartos de final.

Tras su dramática victoria contra el Everton el fin de semana, el Arsenal salió con fuerza en la primera parte, pero se topó con una serie de excelentes paradas de Janis Blaswich, el portero del Leverkusen. Sin embargo, el guardameta visitante no pudo hacer nada en el minuto 36, cuando Eze controló un pase de Leandro Trossard, se giró y lanzó un sensacional disparo que se coló por la escuadra para romper el empate y dar al Arsenal la ventaja en el marcador global.

Los locales tuvieron que esperar hasta pasada la hora de juego para doblar su ventaja, y cuando llegó el gol fue con otro magnífico disparo, esta vez de Rice, quien controló bien un balón en profundidad, se internó hacia el borde del área y luego envió el balón al segundo palo con un precioso disparo con efecto en carrera.

El Leverkusen se volcó al ataque en los últimos compases en busca de la remontada, pero el disparo de Christian Kofane, que David Raya logró despejar de alguna manera, fue lo más cerca que estuvieron, mientras que el equipo de Arteta sellaba su pase a cuartos de final.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (8/10):

    Tuvo un tropiezo en una jugada a la salida en la segunda parte, pero, aparte de eso, cumplió con todo lo que se le pidió. Realizó una parada sensacional en los últimos minutos.

    Ben White (7/10):

    Se compenetró bien con Saka por la derecha. Se cansó un poco en la segunda parte, lo cual no fue ninguna sorpresa. Fue sustituido por Mosquera.

    William Saliba (7/10):

    Kofane le puso en aprietos en un par de ocasiones y estuvo a punto de marcar un extraño gol en propia puerta cuando el balón le rebotó en la rodilla y se coló por encima del portero.

    Gabriel Magalhães (8/10):

    Sentirá que debería haberlo hecho mejor en un par de ocasiones de cabeza en la primera parte. Como de costumbre, sólido en defensa.

    Piero Hincapié (8/10):

    Parecía disfrutar enfrentándose a su club de origen. Un jugador en excelente forma.

    • Anuncios
  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Mucho mejor que en los últimos partidos, en los que su rendimiento había estado por debajo del nivel habitual. Movió el balón con rapidez y barrió bien el área delante de la defensa de cuatro.

    Declan Rice (8/10):

    Gran actuación en el centro del campo, que coronó con un excelente gol en la segunda parte para poner el 2-0. Magnífica técnica y remate para colar el balón por la escuadra.

    Eberechi Eze (9/10):

    Un golazo para romper el empate. Justo el tipo de jugada con la que abrir el partido por la que el Arsenal lo fichó. Sensacional. La única preocupación fue que se retiró cojeando por una lesión en la segunda parte, de cara a la final de la Carabao Cup del domingo en Wembley.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Mucho mejor que en las últimas semanas. Siempre estuvo metido en el juego y se mostró peligroso. Pareció disfrutar de tener a White detrás de él en el lateral derecho. Puso a prueba al portero en varias ocasiones.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Su juego de apoyo está mejorando claramente a medida que avanza la temporada. Realizó algunos toques de calidad y corrió bien por los huecos para estirar la defensa del Bayer. Trabajó muy duro por el equipo.

    Leandro Trossard (7/10):

    Tuvo mala suerte al no marcar en un par de ocasiones que Blaswich atajó bien. Pareció un poco oxidado en algunos momentos en su regreso, pero estuvo muy involucrado.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kai Havertz (6/10):

    Salió al campo en sustitución del lesionado Eze y estuvo a punto de marcar el 3-0, pero el balón entró tras golpearle en la mano y el gol fue anulado.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    No logró entrar realmente en el partido.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sustituyó al agotado White

    Christian Norgaard (6/10):

    Mantuvo el orden en el centro del campo

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Salió en el tiempo de descuento

    Mikel Arteta (8/10):

    Hizo algunos cambios en el equipo y estará encantado con el rendimiento.

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