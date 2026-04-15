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Arsenal Sporting CP 2025-26 Champions LeagueGetty Images
Charles Watts

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Arsenal ante el Sporting de Lisboa: Martín Zubimendi brilló, Viktor Gyokeres no marcó frente a su exequipo y los Gunners avanzaron a semifinales de la Liga de Campeones

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Arsenal vs Sporting de Lisboa
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

El Arsenal se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones tras empatar 0-0 en casa contra el Sporting de Lisboa, resultado que le bastó para ganar 1-0 en el global. El gol de última hora de Kai Havertz en Lisboa la semana pasada resultó decisivo, ya que en el partido de vuelta del miércoles en el Emirates ambos equipos crearon pocas ocasiones.

Tras perder con el Bournemouth, el Arsenal salió fuerte con Eberechi Eze inspirado. Sin embargo, no concretó y el primer tiempo terminó con pocas ocasiones para ambos. Al final de la primera parte, Geny Catamo golpeó un poste para el Sporting.

En la segunda parte mejoró algo el Arsenal: Trossard remató al poste y Gabriel Jesús estuvo cerca de anotar. Sin embargo, el equipo de Arteta, sólido atrás, no necesitó marcar, pues el 0-0 le bastó para avanzar a semifinales por segundo año seguido.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Realizó un pase muy arriesgado en la primera parte que podría haberle costado caro. Se movió bien en el área con los centros, aunque apenas le exigieron en disparos.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Entró por White como lateral derecho. Sólido atrás, aunque sin aportar en ataque.

    William Saliba (7/10):

    Otra buena batalla con Suárez, que volvió a dar mucho juego. Pero Saliba lo gestionó bien.

    Gabriel Magalhães (7/10):

    Gran actuación en el centro de la defensa.

    Piero Hincapié (7/10):

    Bien verle de vuelta en el once. Parecía en forma y se movió con soltura.

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  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (8/10):

    Su mejor actuación en mucho tiempo, sobre todo en la primera parte. Se le vio mucho más incisivo que últimamente y buscó el ataque siempre que pudo. Impresionante.

    Declan Rice (7/10):

    Sufrió un golpe en el tobillo al inicio que le afectó un rato, pero se repuso y fue sólido.

    Eberechi Eze (7/10):

    El mejor atacante del Arsenal. Comenzó muy bien y casi todo lo bueno del equipo en ataque pasó por él, aunque se apagó tras el descanso por el cansancio.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Muy flojo. Tuvo problemas con el control del balón toda la noche y no supo aprovechar los espacios que se le abrían.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    No fue una noche que recordará contra su antiguo club. Técnicamente estuvo muy flojo y no fue ninguna sorpresa que lo sustituyeran antes de la hora de juego.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    El mejor de los tres delanteros, aunque sin gran brillo. Poco impacto pese a su esfuerzo.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Kai Havertz (6/10):

    Salió por Gyokeres y aportó algo más de calidad, aunque sin poner a prueba al Sporting.

    Max Dowman (6/10):

    Animó al público al salir al campo. Intentó crear ocasiones cuando recibía el balón.

    Leandro Trossard (N/A):

    Salió al campo en los últimos minutos y envió un cabezazo al poste.

    Gabriel Jesús (N/A):

    Hizo una buena jugada al entrar en el área, pero no logró rematar al primer palo.

    Mikel Arteta (7/10):

    Sus cambios surtieron efecto y el equipo mejoró en la segunda parte. Aún debe tomar decisiones clave de cara al domingo.

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