CHARLOTTE -- Como dice el refrán, hay que empezar como se quiere seguir. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó con buen pie el domingo contra Senegal y, a pesar del marcador, nunca perdió el rumbo. En este primer momento decisivo del Mundial, Estados Unidos logró el inicio que necesitaba y afrontará el siguiente encuentro con más confianza.

Tras perder en marzo ante Bélgica y Portugal, el equipo venció 3-2 al campeón africano, Senegal. El marcador es engañoso: anularon varios goles estadounidenses por fuera de juego muy ajustados, y el partido podría haber sido más holgado.

A los siete minutos, Christian Pulisic combinó con Ricardo Pepi y asistió a Sergino Dest para el 1-0. Pulisic marcó el segundo a los 20’, silenciando las críticas. Estados Unidos dominó, aunque Sadio Mané recortó justo antes del descanso.

En la segunda parte, Estados Unidos realizó diez cambios y, aunque mostró más inestabilidad defensiva, dominó el juego. Un error de Miles Robinson ante Mané permitió el segundo de Senegal, pero luego la avalancha estadounidense creció. Solo se tradujo en un gol, de Balogun, aunque el equipo local remató varias veces a puerta y golpeó un poste.

Fue una actuación impresionante, aunque imperfecta: hubo errores defensivos y cierta imprecisión en ataque que deberán corregirse cuando lleguen los partidos oficiales. Aun así, el domingo dejó motivos para el optimismo.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Bank of America Stadium...