Calificaciones de los jugadores de la selección estadounidense contra Bélgica: tras un comienzo animado, los estadounidenses fueron arrollados por unos «Diablos Rojos» imparables en una segunda parte desastrosa

ATLANTA -- Hubo 45 minutos de auténtico optimismo para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Llevaban la iniciativa, plantando cara a Bélgica y, en ese momento, ganando la batalla. Weston McKennie había marcado su gol, la defensa de la selección estadounidense se mantenía firme y todo iba bien para el equipo de Mauricio Pochettino.

Entonces todo se vino abajo.

Lo que comenzó como un tropiezo se convirtió en un colapso total, uno que dará a Pochettino y a la selección estadounidense mucho en qué pensar mientras se preparan para enfrentarse a equipos como este en los próximos partidos.

Al final, el partido terminó 5-2 a favor de Bélgica, y fue merecido. Tras recortar distancias con un gol fácil justo antes del descanso, gracias a un disparo lejano de Zeno Debast, los belgas hicieron sufrir a la selección estadounidense durante toda la segunda parte. Si había una forma de encajar un gol, la selección estadounidense solía encontrarla: marcajes fallidos, un penalti, impresionantes disparos con efecto al segundo palo. Había un gol para todos, y todos llegaban por el lado belga del campo.

Dodi Lukebakio marcó dos de ellos: salió del banquillo para marcar de efecto en el minuto 68, el cuarto de Bélgica, antes de poner la guinda al pastel con un remate en el minuto 82. Amadou Onana y Charles De Ketelaere también se sumaron a la fiesta: el primero conectó un disparo desde lejos sin oposición y el segundo marcó desde el punto de penalti seis minutos después. Esos dos goles fueron la verdadera sentencia de la capitulación de la selección estadounidense, y los remates de Lukebakio convirtieron el partido de una humillación para EE. UU. en algo parecido a una vergüenza.

Afortunadamente para la selección estadounidense, Patrick Agyemang estuvo ahí para cerrar la jornada con algo parecido a una nota positiva, marcando en los últimos minutos para que el marcador quedara un poco mejor. Sin embargo, no hay forma de endulzarlo: fue un día muy duro para la selección estadounidense, uno que trajo de vuelta algunos de los temores que marcaron gran parte de 2025.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense desde el Mercedes-Benz Stadium...