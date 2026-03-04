Calificaciones de los jugadores de la Premier League en EA Sports FC 26: Mohamed Salah supera a Erling Haaland y Rodri, mientras que Alexander Isak recibe una gran mejora

- Se revelan las puntuaciones de EA Sports FC 26
- Se dan a conocer las 26 mejores estrellas de la Premier League
- Salah supera a Haaland, Rodri, Isak y otros
Acércate al juego con la aplicación EA SPORTS
La aplicaciónEA SPORTS es el compañero móvil definitivo, que acorta la distancia entre el fútbol real y tus partidos favoritos. Descárgala ahora para acceder a un feed personalizado con resultados en directo, análisis de expertos y recompensas exclusivas.
¿Por qué descargar la aplicación?
- Cobertura en tiempo real: obtén resultados y estadísticas en directo a la velocidad del rayo de las ligas más importantes del mundo.
- Información privilegiada: accede a periodismo especializado y análisis tácticos a través de la integración con The Athletic.
- Juego interactivo: pon a prueba tus conocimientos con trivialidades diarias, encuestas para aficionados y predicciones de partidos.
- Recompensas exclusivas: desbloquea contenido único dentro del juego y recompensas de EA SPORTS simplemente por mantenerte activo.
- Imágenes de partidos en 3D: ve la acción desde todos los ángulos con la avanzada tecnología «Virtual Play-by-Play».
|¡Sigue a GOAL en WhatsApp! 🟢📱