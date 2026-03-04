Goal.com
Mohamed Salah, Erling Haaland, and Alexander Isak
Richard Mills

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de la Premier League en EA Sports FC 26: Mohamed Salah supera a Erling Haaland y Rodri, mientras que Alexander Isak recibe una gran mejora

La estrella del Liverpool Mohamed Salah ha resultado ser el jugador mejor valorado de la Premier League en el próximo juego EA Sports FC 26.

  • Se revelan las puntuaciones de EA Sports FC 26
  • Se dan a conocer las 26 mejores estrellas de la Premier League
  • Salah supera a Haaland, Rodri, Isak y otros

  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    SALAH LIDERA A RODRI Y HAALAND EN EL FC 26

    Después de que recientemente se revelara que el internacional egipcio era el máximo goleador de la clasificación general de EA Sports FC 26, junto con Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 91 puntos, se ha publicado un desglose más detallado de los 26 mejores jugadores de la Premier League. Los jugadores del Manchester City Rodri y Erling Haaland les siguen con 90 puntos, al igual que el defensa central del Liverpool Virgil van Dijk. Por cierto, Alexander Isak, fichaje del verano de los Reds, ha subido de 85 puntos el año pasado a 88 este año. 

  • EA SPORTS FC 26: LAS MEJORES CALIFICACIONES DE LA PREMIER LEAGUE

    Top 26 de la Premier League

    Clasificación

    Nombre

    Apellido

    Nombre común

    OVR (Calificación general)

    Posición

    Equipo

    Liga

    1

    Mohamed

    Salah

    		 

    91

    RM

    Liverpool

    Premier League

    2

    Rodrigo

    Hernández Cascante

    Rodri

    90

    CDM

    Manchester City

    Premier League

    3

    Virgil

    van Dijk

    		 

    90

    CB

    Liverpool

    Premier League

    4

    Erling

    Haaland

    		 

    90

    ST

    Manchester City

    Premier League

    5

    Gianluigi

    Donnarumma

    		 

    89

    GK

    Manchester City

    Premier League

    6

    Alisson

    Ramses Becker

    Alisson

    89

    GK

    Liverpool

    Premier League

    7

    Florian

    Wirtz

    		 

    89

    CAM

    Liverpool

    Premier League

    8

    Alexander

    Isak

    		 

    88

    ST

    Liverpool

    Premier League

    9

    Gabriel

    dos S. Magalhaes

    Gabriel

    88

    CB

    Arsenal

    Premier League

    10

    Bukayo

    Saka

    		 

    88

    RW

    Arsenal

    Premier League

    11

    Cole

    Palmer

    		 

    87

    CAM

    Chelsea

    Premier League

    12

    Moisés

    Caicedo

    		 

    87

    CDM

    Chelsea

    Premier League

    13

    Declan

    Rice

    		 

    87

    CDM

    Arsenal

    Premier League

    14

    Bruno Miguel

    Borges Fernandes

    Bruno Fernandes

    87

    CAM

    Manchester United

    Premier League

    15

    William

    Saliba

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Premier League

    16

    Alexis

    Mac Allister

    		 

    87

    CM

    Liverpool

    Premier League

    17

    Martin

    Odegaard

    		 

    87

    CM

    Arsenal

    Premier League

    18

    David

    Raya Martin

    David Raya

    87

    GK

    Arsenal

    Premier League

    19

    Viktor

    Gyokeres

    		 

    87

    ST

    Arsenal

    Premier League

    20

    Rubén Santos

    Gato Alves Dias

    Rubén Dias

    86

    CB

    Manchester City

    Premier League

    21

    Bruno

    Guimarães Moura

    Bruno Guimarães

    86

    CM

    Newcastle Utd

    Premier League

    22

    Ibrahima

    Konate

    		 

    86

    CB

    Liverpool

    Premier League

    23

    Sandro

    Tonali

    		 

    86

    CDM

    Newcastle Utd

    Premier League

    24

    Tijjani

    Reijnders

    		 

    86

    CM

    Manchester City

    Premier League

    25

    Ryan

    Gravenberch

    		 

    85

    CDM

    Liverpool

    Premier League

    26

    Youri

    Tielemans

    		 

    85

    CM

    Aston Villa

    Premier League

  • EA Sports FC 26 Premier League player ratingsEA Sports FC 26

    EL LIVERPOOL Y EL MANCHESTER CITY DOMINAN EL TOP 10

    Como muestra la tabla, hay cinco jugadores del Liverpool entre los diez primeros puestos de la clasificación general, y el City tiene tres entre los cinco primeros. El dúo del Arsenal, Gabriel Magalhaes y BukayoSaka, ocupan los dos últimos puestos con una puntuación de 88, y Cole Palmer, del Chelsea, es el primer jugador que rompe este monopolio en lo más alto de la clasificación, con una puntuación de 87 que le sitúa en el puesto 11. Bruno Fernandes es el único representante del Manchester United, con una puntuación de 87 que le sitúa en el puesto 14. Fuera de los tradicionales «seis grandes», Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, del Newcastle United, obtienen una puntuación de 86, y Youri Tielemans, del Aston Villa, tiene una puntuación de 85. 

  • FECHA DE LANZAMIENTO DE EA SPORTS FC 26

    El popular juego de fútbol saldrá a la venta el 26 de septiembre de 2025. La clasificación completa de los jugadores de la Premier League estará disponible para todos muy pronto.

