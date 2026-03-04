Calificaciones de los jugadores de la Premier League en EA Sports FC 26: Mohamed Salah supera a Erling Haaland y Rodri, mientras que Alexander Isak recibe una gran mejora

Como muestra la tabla, hay cinco jugadores del Liverpool entre los diez primeros puestos de la clasificación general, y el City tiene tres entre los cinco primeros. El dúo del Arsenal, Gabriel Magalhaes y BukayoSaka, ocupan los dos últimos puestos con una puntuación de 88, y Cole Palmer, del Chelsea, es el primer jugador que rompe este monopolio en lo más alto de la clasificación, con una puntuación de 87 que le sitúa en el puesto 11. Bruno Fernandes es el único representante del Manchester United, con una puntuación de 87 que le sitúa en el puesto 14. Fuera de los tradicionales «seis grandes», Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, del Newcastle United, obtienen una puntuación de 86, y Youri Tielemans, del Aston Villa, tiene una puntuación de 85.