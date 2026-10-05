¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP
Mohamed Saeed
Traducido por

Calificaciones de los jugadores de Italia contra Turquía: Riccardo Calafiori ofrece una clase magistral como revulsivo de lujo mientras Gianluca Scamacca sigue impresionando

Italia
Player ratings
Turquía
Italia vs Turquía
UEFA Nations League A
R. Calafiori
G. Scamacca
R. Mancini

Italia logró una victoria vital por 3-1 sobre Turquía en el estadio Renato Dall'Ara, con goles de Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori y Francesco Esposito. Pese al breve susto tras el empate de Aral Simsir, los ajustes tácticos de Roberto Mancini resultaron decisivos.

Italia dio otro paso hacia los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria por 3-1 sobre Turquía en el Stadio Renato Dall'Ara. La Azzurra marcó el ritmo durante largos tramos, aunque se vio brevemente inquietada por la enérgica reacción turca en la segunda parte. El equipo de Roberto Mancini mostró una estructura superior y acabó desgastando a su rival gracias a una eficaz ejecución a balón parado y a una definición clínica en el último tercio.

El partido se abrió con un gol de Gianluca Scamacca en el minuto 26, premio a la presión inicial de Italia. Aunque Aral Simsir silenció a la afición local con el empate en el minuto 61 tras un desajuste en la cobertura por banda del conjunto italiano, la igualdad solo duró tres minutos.

Calafiori devolvió la ventaja casi de inmediato tras salir desde el banquillo, antes de que Esposito sentenciara los tres puntos en los compases finales para confirmar una victoria merecida de los locales.

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    El capitán tuvo una noche relativamente tranquila, ya que Turquía apenas logró generar ocasiones claras de calidad, y terminó con 4 paradas. Poco pudo hacer en el remate a bocajarro de Simsir en el minuto 61, pero mandó bien en su área durante los nueve saques de esquina de Turquía.

    Alessandro Bastoni - 7/10

    El jugador del Inter de Milán fue el principal encargado de sacar el balón desde atrás, incorporándose a menudo al centro del campo para crear superioridades numéricas. Su colocación defensiva fue en gran medida impecable y contribuyó a los 34 despejes de Italia, al tiempo que neutralizó los movimientos de Akgun.

    Giovanni Di Lorenzo - 7/10

    Actuación sólida en el lateral derecho antes de ser sustituido en el minuto 55. Dio amplitud en la primera parte, aunque en ocasiones sufrió con la velocidad de repliegue necesaria cuando Turquía transitaba rápido por medio de Simsir.

    Gianluca Mancini - 7/10

    Agresivo en los duelos y dominante por alto. Fue clave para que Italia se impusiera en el juego aéreo (2/2 duelos ganados) y mantuvo una línea adelantada que limitó la penetración por el centro del conjunto visitante durante la mayor parte de los 90 minutos.

    Matteo Ruggeri - 6/10

    Una noche difícil para el lateral, que vio la amarilla en el minuto 47 por una entrada torpe. Fue sustituido poco después de la reanudación tras un tramo en el que Turquía encontró espacios atacando por su costado.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Centro del campo

    Issa Doumbia - 8/10

    Actuó como ancla defensiva del equipo, protegiendo con eficacia a la línea de cuatro. Su disciplina permitió a Barella y Romano adelantar posiciones, y fue vital para reciclar la posesión cuando Italia se quedó en un 45 % de control total del balón.

    Alessandro Romano - 8/10

    Fue una fuerza creativa en la sala de máquinas. Dio la asistencia crucial para el gol tardío de Francesco Esposito en el minuto 87, culminando una actuación marcada por inteligentes incorporaciones de segunda línea y una distribución precisa bajo presión.

    Nicolo Barella - 8/10

    Tan trabajador como de costumbre, Barella fue el hombre clave en el segundo gol de Italia, al dar la asistencia a Calafiori en el minuto 64. Su energía fue vital en la fase de transición antes de ser sustituido por Tonali en el minuto 70.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    Ataque

    Gianluca Scamacca - 8/10

    El delantero lideró el ataque con presencia física e instinto goleador. Abrió el marcador en el minuto 26 con una definición precisa y fue una molestia constante para Kabak y Bardakci hasta su sustitución en el 56'.

    Daniel Maldini - 6/10

    Mostró destellos de brillantez técnica, pero le faltó acierto en los últimos metros para hacer verdadero daño al bloque bajo turco. Trabajó duro en defensa y ayudó a Italia a firmar siete intercepciones a lo largo del partido.

    Antonio Vergara - 7/10

    Ubicado en la banda, aportó el equilibrio necesario, pero le costó superar a Elmali con regularidad. Fue sustituido en los últimos minutos por Frattesi, mientras Mancini buscaba reforzar el centro del campo y proteger la ventaja.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Riccardo Calafiori - 9/10

    El revulsivo definitivo. Entró en el minuto 55 y solo necesitó nueve minutos para marcar el gol clave del partido, apareciendo desde atrás para poner el 2-1 y cambiar por completo la dinámica del encuentro.

    Francesco Pio Esposito - 8/10

    Entró en el minuto 56 por Scamacca, mantuvo la presión ofensiva y tuvo su recompensa con un gol muy trabajado en el minuto 87 para dejar el partido visto para sentencia.

    Michael Kayode - 6/10

    Sustituyó a Ruggeri en el minuto 55 y aportó más solidez defensiva en la banda en un momento en el que Turquía iba ganando confianza.

    Sandro Tonali - 6/10

    Entró para los últimos 20 minutos con el objetivo de aportar calma al centro del campo. Ayudó a Italia a recuperar el control del ritmo tras la ráfaga de goles en la segunda parte.

    Davide Frattesi - N/D

    Entrada táctica tardía en el minuto 84 para amarrar el resultado.

    Roberto Mancini - 8/10

    La triple sustitución del seleccionador en el minuto 55 fue un acierto total. La entrada de Calafiori y Esposito derivó directamente en dos goles y demostró su capacidad para interpretar los cambios tácticos del partido y reaccionar con decisión.