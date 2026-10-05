Italia dio otro paso hacia los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria por 3-1 sobre Turquía en el Stadio Renato Dall'Ara. La Azzurra marcó el ritmo durante largos tramos, aunque se vio brevemente inquietada por la enérgica reacción turca en la segunda parte. El equipo de Roberto Mancini mostró una estructura superior y acabó desgastando a su rival gracias a una eficaz ejecución a balón parado y a una definición clínica en el último tercio.

El partido se abrió con un gol de Gianluca Scamacca en el minuto 26, premio a la presión inicial de Italia. Aunque Aral Simsir silenció a la afición local con el empate en el minuto 61 tras un desajuste en la cobertura por banda del conjunto italiano, la igualdad solo duró tres minutos.

Calafiori devolvió la ventaja casi de inmediato tras salir desde el banquillo, antes de que Esposito sentenciara los tres puntos en los compases finales para confirmar una victoria merecida de los locales.