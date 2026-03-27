Valoraciones de los jugadores de Inglaterra contra Uruguay: ¡El regreso lleno de altibajos de Ben White! La estrella del Arsenal pasa de villano a héroe y de nuevo a villano, mientras Cole Palmer eclipsa a Phil Foden en las pruebas para el Mundial

Uruguay era el rival más difícil, al menos sobre el papel, al que se ha enfrentado Inglaterra bajo la dirección de Tuchel después de Senegal. Pero el partido pareció perder importancia cuando Tuchel alineó a jugadores que se encuentran al margen de su once inicial, e incluso de su plantilla, para el encuentro, tras haber convocado a 35 jugadores para los dos amistosos. Con Harry Kane, Declan Rice y compañía fuera de esta convocatoria y sin formar parte siquiera de la plantilla, Marcus Rashford y Phil Foden fueron los nombres más destacados, mientras que Harry Maguire y Jordan Henderson fueron los más veteranos.

No tardó mucho en desvanecerse el entusiasmo de los aficionados ingleses por el partido, ya que los aviones de papel —símbolo de un partido aburrido en Wembley— surcaron el aire durante una interrupción del juego, cuando el uruguayo Joaquín Piquerez recibió asistencia médica tras un mal encuentro con Noni Madueke. Ambos jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego lesionados.

Rashford fue el jugador más destacado de Inglaterra en una primera parte muy olvidable, pero Cole Palmer elevó aún más el nivel del equipo local al salir al campo y fue a partir de su córner cuando White adelantó a los Tres Leones. Pero este fue un partido que Inglaterra apenas mereció ganar y pareció apropiado que un partido feo del equipo de Tuchel tuviera un final feo, ya que Valverde, del Real Madrid, transformó el penalti tras la falta de White.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Wembley...