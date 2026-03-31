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England Japan ratings GFXGetty/GOAL

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Calificaciones de los jugadores de Inglaterra frente a Japón: Cole Palmer cuela un partido horrible en Wembley, mientras que Phil Foden vuelve a quedarse corto en un partido de preparación para el Mundial que termina en una decepcionante derrota

Player ratings
England
C. Palmer
P. Foden
FEATURES
England vs Japan

En su último partido antes del final de la temporada 2025-26, Inglaterra cayó por 1-0 en casa ante Japón en un amistoso disputado el martes. Thomas Tuchel realizó 10 cambios con respecto al once que empató 1-1 con Uruguay el pasado viernes, alineando a la mayoría de sus jugadores titulares que se espera que acudan al Mundial —excepto Harry Kane y Jude Bellingham, que no estaban en forma—, pero el equipo ofreció una actuación descoordinada que suscitó más dudas sobre sus posibilidades de alzarse con el título este verano.

A mitad de la primera parte, Japón se adelantó en el marcador. Cole Palmer perdió el balón de forma desafortunada ante Kaoru Mitoma, quien inició un rápido contraataque que culminó con el extremo del Brighton rematando a puerta un centro raso de Keito Nakamura desde la banda derecha de Inglaterra.

Inglaterra estuvo a punto de empatar poco después, cuando Jordan Pickford encontró a Anthony Gordon, que se colaba por la espalda, con un impresionante pase en largo por encima de la zaga visitante; el balón acabó llegando a Elliot Anderson en el borde del área, pero su disparo con efecto fue desviado al larguero. La propia Japón estrelló un balón en la madera poco antes del descanso, cuando Ayase Ueda superó el fuera de juego y vio cómo su disparo era bloqueado por Ezri Konsa contra el poste.

A menos de 15 minutos del final, Marcus Rashford obligó al portero Zion Suzuki a lucirse con una potente media volea, mientras que Jarrod Bowen envió el rebote fuera al girarse, en un momento en que Inglaterra por fin mostraba ganas de intentar volver a empatar.

Tuchel dio entrada a Dan Burn y Harry Maguire desde el banquillo para aumentar el peligro a balón parado de los locales, y el central del Manchester United vio cómo le despejaban un cabezazo bajo palos a los pocos segundos de salir al campo, pero eso fue lo más cerca que estuvieron los Tres Leones de marcar y fueron abucheados al abandonar el campo tras cuatro minutos de tiempo añadido.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en el estadio de Wembley...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (6/10):

    Encajó un gol con Inglaterra por primera vez desde octubre de 2024, cuando Lee Carsley era seleccionador interino, una racha que se prolongó durante 536 días. Realizó algunas paradas decentes y fue un buen pasador desde la zaga.

    Ben White (5/10):

    Japón sabía que White subiría mucho y dejaría espacios a su espalda, y lo aprovecharon a la perfección, atacando especialmente esa zona del campo, lo que condujo al primer gol de Mitoma. No aportó lo suficiente con el balón como para justificar su inclusión en el once, sobre todo teniendo en cuenta que Alexander-Arnold se quedó en casa. Fue sustituido por Livramento.

    Ezri Konsa (6/10):

    Aprovechó bien su velocidad en la recuperación y se mostró sereno en la posesión. Fue sustituido al final del partido por Maguire.

    Marc Guehi (6/10):

    Nombrado capitán ante la baja del habitual Kane. Más atrevido en el pase que Konsa, aunque rara vez acertó. Sustituido por Burn cuando el tiempo se agotaba.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Aprovechó su considerable presencia física para recuperar balones en el centro del campo y en el último tercio, aunque no estuvo precisamente sólido en defensa. Fue sustituido por Hall.

    • Anuncios
  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (6/10):

    El centrocampista más creativo de Inglaterra, recuperando balones y llevando el juego hacia adelante tanto con sus carreras como con su excelente variedad de pases.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Preciso en la posesión, pero se vio superado en defensa, fallando algunas entradas y recuperaciones clave. Fue sustituido por Garner.

    Cole Palmer (4/10):

    Disfrutó de total libertad creativa como número 10 titular, pero aportó muy poco, perdió constantemente la posesión y regaló el balón de forma tonta, lo que condujo al gol de Mitoma. Fue sustituido por Bowen.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Ataque

    Morgan Rogers (4/10):

    Tuchel dejó tan claro en otoño de 2025 que veía a Rogers como un número 10, por lo que su decisión de relegarlo a la banda desde el principio resultó extremadamente desconcertante. Apenas tocó el balón hasta que se desplazó más hacia el centro tras la entrada de Bowen.

    Phil Foden (4/10):

    El único jugador que mantuvo su puesto en el once inicial que se enfrentó a Uruguay, en ausencia de Kane. Jugó como falso nueve y mostró destellos de calidad en su juego de conexión, aunque poco dentro del área. Fue sustituido por Solanke.

    Anthony Gordon (4/10):

    Participó mucho, pero desperdició las ocasiones que le llegaron. Pecó de dar demasiados toques en lugar de superar a los defensas con su velocidad. Fue sustituido por Rashford.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Tino Livramento (5/10):

    Salió en sustitución de White. No atacó con tanta agresividad como el defensa del Arsenal, lo que perjudicó a Inglaterra, ya que perdían por un gol cuando entró en el campo.

    Lewis Hall (6/10):

    Salió en sustitución de O'Reilly. Mostró muchas más ganas que su compañero en el Newcastle, Livramento, de llegar al último tercio del campo.

    Jarrod Bowen (5/10):

    Sustituyó a Palmer. Causó problemas a Japón con su posicionamiento más invertido en comparación con Rogers, que comenzó en la banda derecha.

    Dominic Solanke (5/10):

    Salió al campo en sustitución del falso nueve Foden, pero no aportó la presencia que se esperaba de él.

    Marcus Rashford (5/10):

    Salió por Gordon. Descuidado en sus pases, aunque al menos fue peligroso.

    James Garner (5/10):

    Sustituyó a Mainoo. El «mini-Valverde» de Tuchel se vio muy neutralizado.

    Dan Burn (N/A):

    Sustituyó a Guehi en los últimos minutos.

    Harry Maguire (N/A):

    También entró en los últimos compases, sustituyendo a Konsa. Su primer toque fue un potente cabezazo que fue despejado bajo palos.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Inglaterra parecía un equipo de desconocidos y ha perdido mucho impulso de cara al Mundial.