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Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de EE. UU. vs. Paraguay: doblete de Folarin Balogun, debut soñado, récord goleador en el Mundial y esperanza para los aficionados

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
F. Balogun
C. Pulisic
G. Reyna

El debut en el Mundial del equipo de Mauricio Pochettino fue casi perfecto, ya que arrolló a su rival de forma inolvidable.

INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

La selección masculina de Estados Unidos mostró tal dominio que, por fin, pareció lista para aprovechar su momento. Llegó al torneo tras batallas en múltiples frentes y con el objetivo de cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: viste a un equipo dispuesto a brillar.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: la culminación de una década de esfuerzo para una generación dorada y una actuación capaz de conquistar a nuevos seguidores.

El encuentro se basó en la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó temprano, con un autogol al minuto siete, tras una jugada de Christian Pulisic y Weston McKennie que puso en ventaja a la selección estadounidense.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. El segundo llegó en el 31’: Pulisic asistió a Balogun, que remató de primera. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete al controlar un pase de Tillman, regatear a dos defensas y disparar al ángulo. La perfección se manchó en el 73’ cuando Mauricio recortó distancias con un gol de pase largo. En la última jugada, Gio Reyna marcó el cuarto y devolvió la ventaja de tres goles. Es la mayor goleada de Estados Unidos en un Mundial, superando el récord de 1930, cuando venció a Bélgica y Paraguay por 3-0.

Es el tipo de noche que enciende a un equipo y a un país. En 90 minutos de fútbol casi perfecto, la relación entre la selección y la afición dio un giro radical. Quizá, con el tiempo, recordemos este partido como el punto de partida de un grupo más preparado que nunca para el desafío.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    Sufrió presión al inicio, luego tuvo poco trabajo, gracias a sus compañeros de delante.

    Antonee Robinson (7/10):

    Cumplió en la banda izquierda; su misión era facilitarle el balón a Pulisic, y lo logró.

    Tim Ream (8/10):

    Sus pases fueron de primera clase. Paraguay estuvo a punto de escaparse tras un error, lo que obligó a Ream a correr, pero logró volver sin problemas.

    Chris Richards (7/10):

    Tuvo dos ocasiones de marcar, pero las envió fuera por poco. Tras semanas de preocupación, el tobillo parecía en buen estado.

    Alex Freeman (7/10):

    Cometió un error grave, pero fue impresionante. Bien en defensa y con algunos buenos momentos en ataque.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (7/10):

    Actuación esperada del ‘6’ de EE. UU., aunque esa tarjeta amarilla podría costarle.

    Weston McKennie (8/10):

    Dominó el centro del campo en la primera parte y fue recompensado con un gol en propia puerta.

    Malik Tillman (7/10):

    Muy fluido y confiado; esa seguridad se tradujo en la asistencia para el segundo gol de Balogun, aunque debió aprovechar alguna de sus numerosas ocasiones.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (9/10):

    Implacable: forzó el autogol y luego asistió en el segundo, liderando el ataque de Estados Unidos en una primera parte dominada. Salió en el descanso, pero su influencia en el primer gol era evidente.

    Sergino Dest (7/10):

    Una amenaza constante que dejó a varios defensas paraguayos mal parados en los resúmenes. Le faltó algo de acierto, pero fue un placer verlo jugar.

    Folarin Balogun (9/10):

    Así juega un ‘9’ de élite: remate, regate y timing perfectos. Balogun saltó al campo y lideró la delantera.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Salió en la segunda parte para sustituir a Pulisic. El ritmo de la selección estadounidense bajó, pero la elección de Berhalter por parte de Pochettino indicaba que no le importaba.

    Timothy Weah (6/10):

    Salió al campo para sustituir a Dest y enseguida tuvo una ocasión de gol, pero no fue capaz de acertar en la portería.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Poco tiempo en cancha, pero mostró lo de siempre: su capacidad para asociarse.

    Gio Reyna (9/10):

    Entró tarde, pero no demasiado para marcar un golazo en el descuento y cerrar el partido.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Una noche de ensueño para un técnico que ha dado motivos para creer. Tácticamente acertó de pleno, manteniendo el buen ambiente en la actuación más impresionante de la selección estadounidense en un Mundial en la historia reciente.

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