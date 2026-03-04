Calificaciones de los jugadores de EA Sports FC 26: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no aparecen por ningún lado, mientras que Mohamed Salah y Kylian Mbappé lideran la clasificación como las mejores estrellas masculinas

- Se revelan las puntuaciones de EA Sports FC 26
- Mbappé y Salah lideran la clasificación
- Lamine Yamal entra en el top 10 por primera vez
|¡Sigue a GOAL en WhatsApp! 🟢📱
Acércate al juego con la aplicación EA SPORTS
La aplicaciónEA SPORTS es la mejor compañera móvil, ya que acorta la distancia entre el fútbol real y tus juegos favoritos. Descárgala ahora para acceder a un feed personalizado con resultados en directo, análisis de expertos y recompensas exclusivas.
¿Por qué descargar la aplicación?
- Cobertura en tiempo real: obtén resultados y estadísticas en directo a la velocidad del rayo de las ligas más importantes del mundo.
- Información privilegiada: accede a periodismo especializado y análisis tácticos a través de la integración con The Athletic.
- Juego interactivo: pon a prueba tus conocimientos con trivialidades diarias, encuestas para aficionados y predicciones de partidos.
- Recompensas exclusivas: desbloquea contenido único dentro del juego y recompensas de EA SPORTS simplemente por mantenerte activo.
- Imágenes de partidos en 3D: ve la acción desde todos los ángulos con la avanzada tecnología «Virtual Play-by-Play».