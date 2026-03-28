Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Manchester City: ¡el equipo de Marc Skinner se lleva una paliza! Lea Schuller vuelve a quedarse en blanco mientras las «Diablesas Rojas» sufren una dura derrota en un derbi de Mánchester muy desigual

El Manchester City se impuso al United desde el primer momento y se adelantó en el marcador a los 17 minutos, cuando Vivianne Miedema remató de cabeza tras un disparo lejano de Lauren Hemp que, tras rebotar, golpeó el travesaño y se fue al fondo de la red.

Y dos minutos después, Miedema volvió a marcar, tras quedarse sola en el área del United, y remató de cabeza para batir a Phallon Tullis-Joyce.

En el minuto 25, el City creyó haber marcado el tercero a la salida de un córner por medio de Rebecca Knaak, pero su remate de cabeza fue anulado por una supuesta falta en el área; Tullis-Joyce se había quejado de haber sido obstaculizada, pero las repeticiones no parecían mostrar ninguna infracción.

Tras el descanso, el City sí logró su tercer gol por medio de Kerstin Casparij, que remató a puerta vacía en el segundo palo tras un buen pase de Hemp.

El United se fue metiendo poco a poco en el partido, pero no pudo hacer nada para plantar cara a su acérrimo rival.

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