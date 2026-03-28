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GFX Man Utd WSLGetty/GOAL
Harry Sherlock

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Manchester City: ¡el equipo de Marc Skinner se lleva una paliza! Lea Schuller vuelve a quedarse en blanco mientras las «Diablesas Rojas» sufren una dura derrota en un derbi de Mánchester muy desigual

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Manchester United Women
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Manchester United Women vs Manchester City Women
Manchester City Women
WSL Serie Primavera

El Manchester United cayó por 3-0 ante el Manchester City en Old Trafford el sábado, en un partido en el que Vivianne Miedema marcó dos goles y Kerstin Casparij anotó el tercero justo después del descanso. El equipo de Marc Skinner se vio superado por su rival ciudadano, que ahora se encuentra a solo cinco puntos de conquistar la WSL.

El Manchester City se impuso al United desde el primer momento y se adelantó en el marcador a los 17 minutos, cuando Vivianne Miedema remató de cabeza tras un disparo lejano de Lauren Hemp que, tras rebotar, golpeó el travesaño y se fue al fondo de la red.

Y dos minutos después, Miedema volvió a marcar, tras quedarse sola en el área del United, y remató de cabeza para batir a Phallon Tullis-Joyce.

En el minuto 25, el City creyó haber marcado el tercero a la salida de un córner por medio de Rebecca Knaak, pero su remate de cabeza fue anulado por una supuesta falta en el área; Tullis-Joyce se había quejado de haber sido obstaculizada, pero las repeticiones no parecían mostrar ninguna infracción. 

Tras el descanso, el City sí logró su tercer gol por medio de Kerstin Casparij, que remató a puerta vacía en el segundo palo tras un buen pase de Hemp.

El United se fue metiendo poco a poco en el partido, pero no pudo hacer nada para plantar cara a su acérrimo rival. 

GOAL puntúa a las jugadoras del United de Old Trafford...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (4/10):

    Recibió un gol tras un disparo desviado de Hemp al principio del partido, pero la barra la salvó. No llegó a tocar ninguno de los dos cabezazos de Miedema. Se salvó gracias al árbitro, ya que el cabezazo de Knaak fue anulado, pero volvió a estar perdida cuando Casparij marcó. Una tarde desastrosa. 

    Jayde Riviere (5/10):

    Se quedó en un segundo plano en su mayor parte del partido, mientras las delanteras del City no paraban de superarla en velocidad. Fue sustituida por Drury.

    Maya Le Tissier (4/10):

    Saltó para despejar el centro que llegaba a Miedema para su segundo gol, pero calculó muy mal. Se recuperó un poco, pero para entonces el partido ya estaba perdido.

    Millie Turner (5/10):

    Salió de la defensa cuando pudo, lo cual no fue muy a menudo. No pudo hacer frente a Shaw y Miedema a la vez.

    Hanna Lundkvist (3/10):

    No pudo controlar en absoluto a las delanteras del City. No estaba ni cerca de Casparij cuando esta se coló. Muy floja. 

    • Anuncios
  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Cubrió una enorme distancia. Presionó bien durante todo el partido, pero se quedó frustrada por no haber podido abrir el marcador para su equipo. 

    Lisa Naalsund (5/10):

    Hizo lo que pudo en defensa, pero el City fue capaz de superar al United con demasiada facilidad.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Jess Park (4/10):

    Siempre positiva con el balón en los pies, pero fue incapaz de crear peligro. Solo tocó el balón una vez en el área del City, lo que dice mucho de la impotencia del United.

    Lea Schuller (3/10):

    Saltó junto a Miedema en el área, pero no pudo evitar que esta marcara. Fue sustituida en el minuto 52 tras una actuación totalmente discreta. Apenas tocó el balón. 

    Simi Awujo (5/10):

    Un par de intentos especulativos. Se replegó para apoyar al centro del campo de vez en cuando, pero su aportación en ataque fue muy escasa.

    Melvine Malard (5/10):

    Un buen intento tras recortar desde la banda, pero se quedó sin balones en la mayor parte del partido. Subió al ataque cuando Schuller fue sustituida.

  • Manchester United FC v Crystal Palace - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Fridolina Rolfo (6/10):

    Salió en sustitución de Schuller. Se colocó en la banda izquierda, pero para entonces el City ya tenía el partido controlado. 

    Layla Drury (6/10):

    Con solo 16 años, Drury sustituyó a Riviere. Se mostró segura con el balón cada vez que le llegaba.

    Gabrielle George (N/A)

    Sustituta en la segunda parte.

    Jess Anderson (N/A):

    Debutó en la WSL.

    Marc Skinner (4/10):

    La actuación del United en la segunda parte fue, al menos, mejor que en la primera, pero los primeros 45 minutos fueron una vergüenza en los que el United no apareció. En un derbi, eso es imperdonable. El United mejoró algo, pero el partido ya estaba perdido. Un par de debuts ofrecen un rayo de esperanza, pero este pasará a la historia como uno de los peores días de la temporada del United. 

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