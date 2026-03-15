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Janssen Malard Terland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Chelsea: el desastroso error de Dominique Janssen le sale muy caro a las «Red Devils» en la derrota de la final de la Copa de la Liga

El Manchester United se quedó a las puertas en la final de la Copa de la Liga Femenina disputada el domingo, al caer por 2-0 ante el Chelsea tras un error catastrófico de Dominique Janssen que le regaló a Lauren James el primer gol. El equipo de Marc Skinner dominó el juego en Bristol a lo largo de los 90 minutos, pero sus esperanzas de remontada se desvanecieron con el gol de la suplente Aggie Beever-Jones en la segunda parte.

Elisabeth Terland estuvo a punto de abrir el marcador en los dos primeros minutos, cuando obligó a Hannah Hampton a realizar una parada desde unos 23 metros, pero el United se vio por detrás en el marcador cuando James le robó el balón a Janssen tras un mal control de un saque de banda cerca de su propia área. La estrella inglesa James pudo así regatear hasta el área y engañar a Phallon Tullis-Joyce con su remate.

El United buscó la remontada y Terland volvió a crear peligro, primero con un disparo fuera desde el borde del área y luego con un remate en ángulo que se estrelló en el larguero. Sin embargo, Maya Le Tissier tuvo que estar muy atenta en el otro extremo del campo, ya que tuvo que correr hacia atrás para evitar el gol de Alyssa Thompson después de que la delantera estadounidense se plantara sola ante la portería.

Ellen Wangerheim desperdició la mejor ocasión del United en los últimos segundos de la primera parte al fallar un disparo a bocajarro tras una buena jugada y un centro de Melvine Malard, mientras que Lisa Naalsund obligó a Hampton a lucirse poco después del descanso.

El Chelsea, sin embargo, acabó imponiéndose en el partido y se aseguró el primer título de la temporada cuando Beever-Jones se deshizo de Hanna Lundqvist y superó a Tullis-Joyce desde cerca.

GOAL puntúa a las jugadoras del United en Ashton Gate...

  • FBL-ENG-LCUP-WOMEN-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    James le dejó sin visión de juego en el primer gol, que entró por su palo corto. No tuvo nada que hacer en el gol de Beever-Jones que sentenció el partido.

    Jayde Riviere (7/10):

    Hizo un trabajo excelente frente a la doble amenaza de Thompson y Baltimore por la izquierda del Chelsea, al tiempo que también aportó algo en ataque.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Una magnífica entrada sobre Thompson mantuvo al United en el partido al final de la primera parte. Sigue impresionando en el centro de la defensa.

    Dominique Janssen (3/10):

    Un partido marcado por su terrible error. James le causó problemas durante todo el encuentro, pero eso no es excusa para el error que le regaló al Chelsea su primer gol.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Bastante sólida como lateral izquierda al intentar hacer frente a la velocidad de Rytting Kaneryd. Sin embargo, no tuvo la fuerza suficiente para detener a Beever-Jones tras ser desplazada a la derecha.

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    Centro del campo

    Jess Park (5/10):

    Ni de lejos su mejor versión. Mostró algunos toques interesantes, pero la formación le impidió desplazarse hacia el interior como le hubiera gustado.

    Lisa Naalsund (5/10):

    Una presencia sólida en el centro del campo del United, aunque aportó poco en la posesión del balón. Puso a prueba a Hampton al comienzo de la segunda parte.

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Muy buena en espacios reducidos y puso en marcha al United con algunos pases hacia delante muy precisos.

    Melvine Malard (5/10):

    Superó a Bronze una vez en la primera parte, pero por lo demás no logró tener impacto por la izquierda. Estuvo ligeramente mejor cuando se cambió a la derecha poco antes del descanso, pero aún así no estuvo a su mejor nivel decisivo.

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    Ataque

    Ellen Wangerheim (4/10):

    Tuvo un par de buenos momentos en el juego de contención, pero le faltó calidad o convicción para poner en aprietos a la defensa del Chelsea. Desaprovechó su gran oportunidad justo antes del descanso.

    Elisabeth Terland (7/10):

    Pareció disfrutar jugando en la delantera, ya que fue la jugadora más peligrosa de las que vestían la camiseta del United. Obligó a Hampton a realizar una parada temprana y estrelló un balón en el larguero en una actuación positiva.

  • Suplentes y entrenador

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Tenía que haberlo hecho mejor para detener el centro que dio lugar al gol de Beever-Jones.

    Lea Schuller (5/10):

    Un poco mejor que Wangerheim, pero aún así no aportó lo suficiente.

    Simi Awujo (N/A):

    Creó peligro en su breve aparición.

    Marc Skinner (5/10):

    El cambio de sistema ayudó a Terland, pero supuso que jugadores clave como Park y Malard vieran mermado su impacto. Obviamente, un error individual tan grave es algo que no se puede evitar.

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