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Man Utd Bayern Munich Women gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Bayern de Múnich: los fallos defensivos salen caros, ya que su conocida rival, Pernille Harder, deja a las «Red Devils» al borde de la eliminación de la Liga de Campeones

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Manchester United Women
Liga de Campeones
Manchester United Women vs Bayern Múnich
FEATURES

El Manchester United tendrá que ganar en Alemania la semana que viene para seguir adelante en su primera participación en la Liga de Campeones femenina, tras caer por 3-2 ante el Bayern en el partido de ida de estos cuartos de final disputado el miércoles por la noche. Las «Red Devils» demostraron una gran capacidad de recuperación al remontar en dos ocasiones un gol en contra, y parecía que iban a lograr un empate que les daría más posibilidades de pasar de ronda, hasta que un gol de Momoko Tanikawa en los últimos minutos sentenció el partido a favor de las campeonas alemanas.

Parecía que al United le esperaba una noche difícil cuando Harder abrió el marcador a los 98 segundos. La exdelantera del Chelsea fue una constante amenaza para el United durante sus cuatro años en Inglaterra y aquí retomó donde lo había dejado, aprovechando un pase perfecto de Arianna Caruso y superando con sangre fría a Phallon Tullis-Joyce. Pero el United se asentó en el partido y empató a mitad de la primera parte, cuando Le Tissier marcó desde 11 metros tras una mano de Glodis Viggosdottir a un disparo de Lea Schuller.

Sin duda, eso ayudó a calmar los nervios del United y, a partir de ahí, ambos equipos disputaron un partido muy igualado, intercambiando ocasiones a medias sin que ninguno creara realmente ocasiones claras hasta que el marcador se movió de nuevo al final del partido. La mayoría de las paradas que tuvieron que realizar Tullis-Joyce y Ena Mahmutovic fueron sencillas, mientras que tanto Viggosdottir como Schuller tuvieron buenas oportunidades a partir de centros que no lograron aprovechar al máximo.

Parecía que el partido iba a terminar en empate, hasta que se produjo una racha de goles en los últimos minutos. Primero, Harder volvió a poner al Bayern por delante con una jugada similar, esta vez tras recibir un magnífico pase en profundidad de Tanikawa y batir a Tullis-Joyce para marcar su quinto gol en ocho partidos contra el United. Pero, de nuevo, las locales respondieron: solo cinco minutos después, Hanna Lundkvist remató de cabeza un córner de Le Tissier y superó a Mahmutovic para volver a empatar el partido.

Sin embargo, cuando Tanikawa respondió a eso solo unos minutos después para restablecer la ventaja del Bayern, el United se quedó sin respuestas. El equipo de Marc Skinner, en su debut en la fase principal, ha impresionado en Europa y lo hizo bien al plantar cara a un equipo formidable que solo ha perdido una vez en toda la temporada, manteniendo la eliminatoria reñida. Sin embargo, para continuar esta aventura, necesitarán ganar en Múnich la próxima semana.

GOAL puntúa a los jugadores del Man Utd de Old Trafford...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    No tuvo que realizar muchas paradas destacadas, ya que la mayoría de los disparos del Bayern fueron directamente hacia ella.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Gran remate de cabeza para empatar el partido a 2-2 y ganó la mayoría de sus duelos para mantener a Kett relativamente tranquila.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Marcó un penalti magnífico y sacó un córner fantástico para el gol de Lundkvist, pero su defensa fue superada con demasiada facilidad por pases sencillos a la espalda para Harder en dos ocasiones que costaron caro. 

    Millie Turner (5/10):

    Nunca es una tarea fácil, pero ella y Le Tissier simplemente no marcaron lo suficientemente cerca a Harder entre las dos y jugaron con una línea demasiado adelantada.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    No logró entrar en el partido en ataque y le costó ganar los duelos en defensa.

    • Anuncios
  • Lisa Naalsund Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Realizó jugadas fantásticas por los costados, ganó un montón de duelos y llevó bien el balón. También estuvo bien en la posesión.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Dejó destellos, pero en general estuvo bastante descuidada en su regreso a la competición con el club, tras haber jugado con Japón en la final de la Copa de Asia en Australia el fin de semana.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Tuvo algunos momentos buenos, pero no participó lo suficiente como para suponer una amenaza seria.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Ataque

    Jess Park (5/10):

    Mostró vitalidad cuando participó, pero básicamente quedó fuera del partido por el marcaje.

    Lea Schuller (6/10):

    Se esforzó mucho por crear ocasiones y causó problemas, como cuando provocó el penalti. Sin embargo, su ejecución dejó mucho que desear en muchas ocasiones.

    Melvine Malard (6/10):

    Como muchas otras, estuvo bien cuando pudo influir en el juego, pero tuvo pocas oportunidades para hacerlo.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Simi Awujo (N/A):

    En liza para las etapas finales.

    Jayde Riviere (N/A):

    Otra incorporación relativamente tardía.

    Marc Skinner (6/10):

    Tenía las manos atadas dada la disponibilidad de jugadores e hizo lo mejor que pudo con las opciones que tenía, ya que su equipo plantó cara al Bayern. Debería haber estado más atento a la amenaza de Harder por la espalda tras ese primer gol y quizá haber hecho que su equipo se replegara un poco más.

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