Calificaciones de las jugadoras del Manchester United frente al Bayern de Múnich: los fallos defensivos salen caros, ya que su conocida rival, Pernille Harder, deja a las «Red Devils» al borde de la eliminación de la Liga de Campeones

Parecía que al United le esperaba una noche difícil cuando Harder abrió el marcador a los 98 segundos. La exdelantera del Chelsea fue una constante amenaza para el United durante sus cuatro años en Inglaterra y aquí retomó donde lo había dejado, aprovechando un pase perfecto de Arianna Caruso y superando con sangre fría a Phallon Tullis-Joyce. Pero el United se asentó en el partido y empató a mitad de la primera parte, cuando Le Tissier marcó desde 11 metros tras una mano de Glodis Viggosdottir a un disparo de Lea Schuller.

Sin duda, eso ayudó a calmar los nervios del United y, a partir de ahí, ambos equipos disputaron un partido muy igualado, intercambiando ocasiones a medias sin que ninguno creara realmente ocasiones claras hasta que el marcador se movió de nuevo al final del partido. La mayoría de las paradas que tuvieron que realizar Tullis-Joyce y Ena Mahmutovic fueron sencillas, mientras que tanto Viggosdottir como Schuller tuvieron buenas oportunidades a partir de centros que no lograron aprovechar al máximo.

Parecía que el partido iba a terminar en empate, hasta que se produjo una racha de goles en los últimos minutos. Primero, Harder volvió a poner al Bayern por delante con una jugada similar, esta vez tras recibir un magnífico pase en profundidad de Tanikawa y batir a Tullis-Joyce para marcar su quinto gol en ocho partidos contra el United. Pero, de nuevo, las locales respondieron: solo cinco minutos después, Hanna Lundkvist remató de cabeza un córner de Le Tissier y superó a Mahmutovic para volver a empatar el partido.

Sin embargo, cuando Tanikawa respondió a eso solo unos minutos después para restablecer la ventaja del Bayern, el United se quedó sin respuestas. El equipo de Marc Skinner, en su debut en la fase principal, ha impresionado en Europa y lo hizo bien al plantar cara a un equipo formidable que solo ha perdido una vez en toda la temporada, manteniendo la eliminatoria reñida. Sin embargo, para continuar esta aventura, necesitarán ganar en Múnich la próxima semana.

GOAL puntúa a los jugadores del Man Utd de Old Trafford...