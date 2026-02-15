Goal.com
Manchester United womenGetty Images

Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el London City Lionesses: Millie Turner anota el gol de la victoria en los últimos minutos, mientras que Jess Park marca un golazo y las Red Devils consiguen su séptima victoria consecutiva

El Manchester United logró su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones al remontar y vencer por 2-1 al London City Lionesses en la Superliga Femenina. Un impresionante gol de Jess Park que empató el partido y otro de Millie Turner en los últimos minutos, en su regreso tras una lesión, aseguraron los tres puntos después de que Nikita Parris hubiera dado la ventaja a las recién ascendidas visitantes. Con esta reñida victoria, las Red Devils se mantienen segundas en la clasificación.

Las London City Lionesses salieron con fuerza y Parris abrió el marcador a los cinco minutos, adelantándose a Jayde Riviere para rematar de cabeza un centro de Freya Godfrey. Las visitantes sorprendieron a la afición local con su temprano gol y el United tuvo dificultades para entrar en el partido en los primeros compases.

Parris causaba estragos en ataque, robándole el balón a Riviere en su propio tercio del campo en una ocasión que no llegó a nada, antes de superar a Maya Le Tissier y pasarle el balón a Jana Fernández, que disparó por encima del larguero. Godfrey tuvo una oportunidad desde el lado contrario, pero recortó hacia dentro y su disparo se fue fuera por poco.

A la media hora de juego, contra todo pronóstico, el United empató gracias a una jugada brillante de Park. Tras recibir un pase milimétrico de Turner, la jugadora de 24 años se internó por la izquierda, atravesó el centro del campo y envió un potente disparo desde el borde del área que se coló por la escuadra.

El United había empatado, pero la preocupación seguía presente en el otro extremo del campo, ya que Le Tissier se vio obligada a realizar una entrada desesperada en su propia área pequeña, antes de que la portera Phallon Tullis-Joyce entregara el balón directamente a Parris en el tiempo de descuento de la primera parte, pero esta salvó con gratitud un débil intento de la delantera inglesa.

Le Tissier despejó sobre la línea de gol al comienzo de la segunda parte, pero el United tomó la iniciativa y dominó el balón durante gran parte de los últimos treinta minutos. Sin embargo, las ocasiones claras escaseaban y parecía que las visitantes se llevarían un punto. Pero Turner tenía otros planes en su primera aparición desde septiembre, y remató de cabeza un lanzamiento de falta de Le Tissier para hacer enloquecer a la afición local.

El United parecía tener todas las de ganar para llevarse los tres puntos hasta los últimos compases del tiempo añadido, cuando Isobel Goodwin remató de cabeza y el balón se fue a pocos centímetros del poste. No fue precisamente una actuación memorable del United, pero con esta victoria continúa su impresionante racha ganadora y mantiene sus débiles esperanzas de ganar el título de la WSL.

GOAL puntúa a las jugadoras del Man Utd desde el Progress with Unity Stadium...

  • Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Su mal pase directo a los pies de Parris en los últimos momentos de la primera parte podría haberle costado caro, pero al final no fue así. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades de gol y controló bien su área.

    Jayde Riviere (4/10):

    Tuvo la mala suerte de ser sustituida al final del partido por una lesión, pero no fue el mejor día de la canadiense, ya que tuvo dificultades para defenderse de Parris y Pattinson. Recibió una tarjeta amarilla innecesaria por una entrada imprudente en la primera parte y a partir de ahí estuvo jugando al límite.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Fundamental en ambos extremos del campo. La capitana realizó una entrada crucial para evitar un gol casi seguro, despejó otro disparo en la línea de gol y, para rematar, lanzó un peligroso tiro libre que causó el caos en el área y asistió a Turner en el gol de la victoria.

    Millie Turner (8/10):

    La defensa jugaba por primera vez desde el partido de vuelta contra el London City en septiembre, y asistió en el primer gol antes de marcar de cabeza el gol de la victoria en los últimos minutos. También contribuyó enormemente en defensa, y el United estará encantado de tener de vuelta a la jugadora de 29 años.

    Gabby George (5/10):

    Sustituida en el descanso, la lateral izquierda tuvo una tarea difícil contra Godfrey y, en general, salió perdiendo frente a la peligrosa extremo.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Lisa Naalsund (6/10):

    Contribuyó a la mejora del United en la segunda parte y luchó por recuperar el control del centro del campo.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Con un 88,9 % de precisión en los pases, la japonesa se mostró tranquila en la posesión y ayudó a cambiar el rumbo del partido cuando el United remontó el marcador.

    Simi Awujo (4/10):

    Sustituida por Zigiotti Olme en el descanso, Awujo tuvo dificultades para entrar en el partido, ya que las visitantes dominaron la primera parte.

  • Ataque

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Sustituida poco después de la hora de juego, la sueca tuvo una ocasión destacada por la izquierda en la primera parte, pero por lo demás le costó influir en el juego.

    Jess Park (7/10):

    A pesar de desaparecer del partido durante algunos momentos, Park demostró su calidad cuando se le necesitó y su gol fue una auténtica genialidad que devolvió al United al partido.

    Lea Schuller (6/10):

    La delantera se convirtió en una molestia y luchó duro por su equipo sin tener ningún disparo ni oportunidad de gol en todo el partido.

  • Sustitutos y entrenador

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Sustituyó a George en el descanso e intentó mantener a raya a Godfrey. La extremo del London City fue menos efectiva en la segunda parte, aunque siguió teniendo sus momentos.

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Tras salir en el descanso, la centrocampista falló algunos pases, pero contribuyó a reforzar el centro del campo.

    Dominique Janssen (6/10):

    Salió para ayudar al United a reforzar su defensa, y las visitantes tuvieron muchas menos ocasiones de ataque en los últimos minutos.

    Layla Drury (6/10):

    La jugadora de 16 años sustituyó a Riviere en los últimos minutos y se mostró muy segura en el lateral, a pesar de su corta edad.

    Marc Skinner (7/10):

    Puede que no haya sido la actuación más fluida de su equipo, pero Skinner vio cómo su United remontaba y crecía en el partido en la segunda parte. Ampliar su racha de victorias a siete partidos es un logro enorme.

0